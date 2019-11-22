肯尼亚建筑初创公司 ManPro 已完成 20 万美元融资，用以增加客户基础、扩大其服务范围。ManPro 是面向建筑行业的端到端软件即服务 ERP 解决方案，可在房地产和基础设施项目中实现问责制，提高服务准确度和透明度。

该轮融资由 ViKtoria Business Angels Network 和 Pangea 领投，将用于实现公司客户获取战略，并为其套件增加额外的产品。资金分两阶段获取，一开始公司可立即获得 2 万美元，剩下的将取决于公司绩效。

ManPro 的创始人兼首席执行官 Linus Wahome 表示：“在天使资本融资期间，我们面临的主要挑战是，为了打造 MVP，我们花了近一年的时间，为此几乎耗尽了我们的资金，可我们仍需要填补与产品市场契合度相关的一些重大差距。现在天将给提供我们足够的资金去弥合这些差距，让我们能机会扩大公司规模。”

除了资金之外，天使投资人还将发掘公司可以利用的商业机会，以促进公司的发展。

Wahome 称：“与投资公司通常投入巨额资金，并对预期回报非常积极的做法不同，天使投资人能够提供初创公司所需的少量种子资本，他们对初创公司也有更长远的眼光。此外，创业公司早期一般面临更高风险，天使投资人还能够承担这些风险。”

“但更为重要的是，天使投资人通常会带来大量经验和行业特定的专业知识，并对初创企业如何成功有着深刻的理解。天使投资者为创始团队提供持续的指导，这对创业成功至关重要。”

VBAN 经理 Jason Musyoka 表示，重要的是要对本土创始人有更多信心，认识到他们有能力打造具有国际影响力的成功企业。

“天使资本为大多数初创企业提供了必要的初始资金支持，这是全世界创业经济蓬勃发展的原因所在。” 他说。

翻译: 夏慧