美团点评发布了第三季度财报。该公司第三季度收入为人民币 274.94 亿元，同比增长 44.1%，环比增长 21.1%；净利为人民币 13.34 亿元，去年同期为净亏损人民币 832.97 亿元。

美团三季度餐饮外卖业务交易金额由 2018 年同期的人民币 800 亿元增长 40.0% 至 2019 年第三季度的人民币 1119 亿元。餐饮外卖订单量由 2018 年同期的 18 亿笔增加 38.1% 至 2019 年第三季度的 25 亿笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长 1.3%。餐饮外卖交易笔数的同比增长率加速，餐饮外卖日均订单量同比增长 38.1% 至 2680 万笔。

2019 年第三季度，美团到店、酒店及旅游业务的交易金额增长加速，由 2018 年同期的人民币 493 亿元增长 29.4% 至 2019 年第三季度的人民币 639 亿元。到店、酒店及旅游业务收入由 2018 年同期的人民币 44 亿元增长 39.3% 至 2019 年第三季度的人民币 62 亿元。

财报显示，2019 年第三季度美团新业务及其他分部的收入为 57 亿元，同比增长 65.4%。

共享单车服务方面，美团表示，2019 年第三季度逐步用新的美团单车替换部分旧版本单车。与 2019 年第二季度相比，美团单车经营亏损持续显著收窄，主要归因于折旧大幅减少。