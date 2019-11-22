深圳是中国最重要的创新中心之一，也是大湾区创新发展的前沿阵地。我们看到，海外企业及投资者对大湾区保持着浓厚兴趣，除了希望继续借助其在成熟产业链平台和强大的制造与创新能力，粤港澳大湾区不断扩大的消费市场也日益成为海外企业拓展业务的焦点。

对汇丰银行而言，非常确定的是，新一代中国新经济企业的发展将不只是驱动中国经济的引擎，更将产生足以影响世界新经济发展的伟大企业。中国新经济企业正面向更广阔的全球市场，以及全球性技术和资本合作。汇丰的客户中，就有在海外市场先取得巨大成功的无人机巨头，也有在海外市场默默拔得头筹的互联网企业。

针对中国科创企业的全球性发展，汇丰依托全球的网络，专家智库，以及境内外联动的服务模式，通过遍及全球 26 个主要市场的 “中资企业海外服务部”，为企业的全球发展需求提供高效的专业咨询与服务。

为了更好的为新经济企业服务，汇丰银行同样也在不断的创新与发展。创新无止境，感受汇丰与国际创新盛事如何零距离碰撞。

11 月 12 号，TechCrunch 国际创新峰会在深圳南山区圆满落幕。为期两天的峰会共吸引了约 300 家创业公司展商，200 位投资人，以及 10000 多来自全球 160 多个国家和地区的创业者、著名媒体人、学生、大企业代表、政府代表等参与，并邀请到汇丰中国，华为、空客、QQ 音乐、平安科技、Insta 360、Lime 等近百名行业大咖就 55 个行业深度话题展开讨论，从音乐市场的消费升级到 5G 时代手机创新，再到智能出行、云游戏、编程教育以及日本的创新、东南亚出海以及亚洲的投资，经典主论坛和六大垂直分论坛为与会者带来全方位创新冲击。YAHOO 雅虎香港、新浪、凤凰科技、今日头条、新浪科技，联手 LinkedIn 领英、ChinaLab、Reuters、腾讯视频等共计 200+国内外一线媒体竞相参与和报道大会盛况。

创新大展上，更有汇丰中国特色展台的开放式创新 Workshop，让峰会与会者与密切关注数字化贸易交易及金融解决方案的创业者近距离与汇丰团队探讨，从第一天的热门话题” 企业如何面临人民币汇率的波动” 到第二天的专业知识” 企业跨境融资以及资金管理方案”，活动现场吸引了国内外优秀的创业者积极参与，通过面对面交流，讲解更全面专业的的金融解决方案，参与嘉宾了解了企业成长中不可或缺的有关资金管理和跨境融资的独家干货，值得一提的是汇丰更为各个阶段的企业推出” 汇丰新锋计划”，致力于为快速成长企业提供进阶式金融解决方案，加入该计划，汇丰团队将为您的企业定制为其 12 个月的进阶式金融管理方案，在现金管理，贸易，外汇，海外发展和风险管理等方面提供更便捷优越的服务，帮助企业实现下一次飞跃。连续两天的 Workshop，汇丰特色展台成为 TechCrunch 深圳峰会创新大展上一道” 金融+科技” 的独特风景线。

主题为 “科技无界 汇丰之夜” 的 VIP 晚宴由 TechCrunch 大会的金融合作伙伴汇丰中国赞助，于 11 号晚上如期举行！这也是汇丰中国第二次参与本活动与 TechCrunch 的嘉宾齐聚深圳。现场约 150 位受邀嘉宾出席，包括行业领袖，企业管理层代表，初创公司创始人，投资人，国内外著名媒体及特邀深圳市南山区科技创新局代表出席，嘉宾覆盖 5G 技术，智能出行，云游戏，编程教育，硬件智能制造，新医疗，新零售，生活方式各个领域。汇丰银行广东联席行政总裁兼工商金融董事总经理王立伟在晚宴上特别的提到，“为了更好的为新经济企业服务，汇丰也在不断的创新与发展，在今年也特别设立了针对中国市场的科技行业组，医疗健康行业组；在大湾区，我们设立了广东及香港两地相互对接的 ‘创新与科技业务团队’，并推出总额为 60 亿人民币的 ‘大湾区+’ 科技信贷基金。” 与此同时，” 汇丰新锋计划” 全新推出，致力于为快速发展的新经济企业提供进阶式的创新金融服务，无论新经济企业发展在哪个阶段，都能获得汇丰银行的专业支持。晚宴持续三个小时，嘉宾在享受美酒佳肴及互动游戏的同时，构建和加强了行业领袖间的联系，共同推进未来科技生活的共荣发展及跨界合作！

TechCrunch 标志性的环节 “硬件竞技场” 重磅回归，在美国 TC 的支持下，硬件竞技场汇集了来自世界各地的初创企业，竞相向许多投资者，媒体（包括 TechCrunch America），企业家和行业专家展示自己的创新硬件产品。来自全球的 10 家优秀团队在硬件竞技场上展开激烈争夺！竞技场上，评委的点评环节同样是是大赛亮点，TechCrunch 官方特别邀请到汇丰银行，工商金融科技业务总经理梁宇作为本次硬件竞技场的评委，与华创资本的合伙人熊伟铭，Marble Robots 的创始人及 CEO Matt Delaney 及 Castbox 的创始人及 CEO Renee Wang 为参赛团队进行专业点评，一起就参赛团队作品的商业价值，产品创新及应用场景等进行讨论。最终来自澳大利亚的 OKRA 团队夺得冠军，夺得 25000 美元奖金！

峰会的各个环节，参与者不仅感受到了汇丰的专业金融管理背景，也近距离接触到了汇丰致力于了解科创企业的发展规律的决心与坚定的步伐！不仅能开创性服务于科创公司当前的金融需求，更能提供前瞻性的金融方案，为企业未来的融资，规模扩大，全球性发展做好财务架构的安排。