特斯拉今天在洛杉矶发布了之前预告的赛博朋克皮卡——Cybertruck。Cybertruck 是一辆由冷轧钢制成的未来派皮卡车，起售价为 39900 美元（约人民币 28 万元），行驶里程根据版本的不同从 250 英里（约 400 公里）到 500 英里（约 800 公里）不等。

特斯拉 CEO Elon Musk 在揭幕活动上首先对 Cybertruck 的车身坚固程度和玻璃强度进行了一番测试，包括请特斯拉设计总监 Franz von Holzhausen 用大锤砸车门，以及从高处放下钢球砸玻璃（Musk 将其称为 “Tesla Armor Glass”，即特斯拉装甲玻璃）。值得一提的是，在用钢球砸实车玻璃时，玻璃意外破碎了。Musk 赶紧说玻璃没有被砸穿，并表示此前测试时玻璃没有碎，会在日后作出改进。

Cybertruck 最快 2.9 秒即可从零加速至 60 英里/小时（96 公里/小时），并且能够拖拽重达 14000 磅（约 6350kg）的货物。在演示视频中，Cybertruck 在与福特 F-150 皮卡的拔河测试中完全将后者 “碾压”，轻松将其拉走；而在另一段演示中，Cybertruck 加速起步击败了保时捷 911。

Cybertruck 拥有 6 个座位，提供 250+、300 和 500+ 英里三种续航里程版本，其还可通过 Supercharger 支持 250kW 充电，同时支持装载空气压缩机。

外观方面，Cybertruck 或许有些过于超前了。它棱角分明，轮毂也采用了特别的设计。总体来说……一时半会还真有点让人难以消化。

Cybertruck 的起售价为 39900 美元，现在已经可以预订。其生产计划将在 2021 年后期开启。

One more thing，在发布会最后，Musk 还宣布特斯拉造了一款电动 ATV（全地形车）。在现场，骑手将 Cybertruck 的载货箱打开，并将 ATV 开上皮卡，展示了皮卡自适应悬架向后倾斜并减轻装载负担的能力，此外皮卡还可以为 ATV 充电。