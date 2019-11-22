特朗普称已要求苹果公司帮助美国建设 5G 网络

据俄罗斯卫星网 21 日报道，美国总统唐纳德·特朗普通过推特宣布，他已要求苹果公司 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）参与全国高速 5G 网络的建设。特朗普称，这家美国科技巨头拥有做好这项工作所需的一切。

特朗普于 21 日在推特上写道：“昨天，我访问了德克萨斯州奥斯汀市，参加新 Mac Pro 的投产，并讨论了在德克萨斯州新建一个价值 10 亿美元的园区的问题，我还问了库克，看苹果公司是否能参与美国的 5G 网络建设。他们拥有一切——资金，技术，想象力和 CEO 库克！”

华为折叠屏手机 MateX 今日再售 下月月产能或达到 10 万台

11 月 22 日消息，华为官方今天再次给出公告称，Mate X 5G 折叠屏手机今天继续开卖，售价是 16999 元（8+256GB 版本），购买的用户可以获得半价换屏服务，至于本次供货数量上，据产业链消息，要比前两次数量多一些。

按照之前华为终端产品线总裁何刚透露的说法，Mate X 未来的月产能能够达到 10 万台，而产业链则透露，目前该机的产能正在提升，估计下个月会达到这个数字。目前的情况是，由于供货量不是很多，一些黄牛也开始拿 Mate X 手机做文章，目前第三方对这款手机的炒卖价都是在原价基础上加价 2 万元左右，而最高的甚至被炒卖至 10 万元左右。

软银拟对 WeWork 收购价降低 30 亿美元 或引发法律大战

腾讯科技讯 11 月 22 日消息，据外媒报道，在办公空间共享巨头 WeWork 进行大规模裁员之际，其最大支持者软银集团的高管正在寻找一种方法，以降低 30 亿美元 WeWork 股票收购要约的报价的规模，这是其拯救方案的重要组成部分。

据知情人士透露，软银的讨论主要围绕缩小对创始人、员工和投资者持有 WeWork 股份进行收购的 30 亿美元报价。知情人士说，这样的举措至少在某种程度上是为了限制向联合创始人亚当·诺伊曼 (Adam Neumann) 支付的金额。

俄网络巨头 Yandex 网约车业务拟 IPO Uber 占股四成

腾讯科技讯 之前在俄罗斯网约车市场，美国行业龙头 Uber 选择退出，将资产并入了俄罗斯互联网巨头 Yandex 旗下的公司中。据外媒最新消息，这家合并组成的网约车公司正在筹备上市。

据国外媒体报道，三位知情人士透露，这家合资组建的实体 “Yandex 出租车”（Yandex.Taxi）已经招募了摩根士丹利、高盛集团和 VTB 资本公司来辅佐自己的上市流程。

Yandex 是俄罗斯最大的互联网巨头，提供了网页搜索为主、种类丰富的互联网服务，2017 年 Yandex 和 Uber 决定合并双方在俄罗斯和其他前苏联国家的网约车业务，组建新的合资公司。

微软官宣：“AirPods 杀手” 从圣诞推迟到明年再发售

腾讯科技讯 苹果公司的蓝牙耳机 AirPods 在市场上获得巨大成功，随后许多科技公司纷纷模仿苹果推出了类似的产品，微软公司也谋划了一款蓝牙耳机 “Surface Earbuds”。

据国外媒体报道，十月份，微软公司在一场发布会上推出了这款蓝牙耳机，耳机定价为 249 美元，也是微软公司瞄准圣诞节消费电子旺季准备的。但是眼下，耳机将无法再圣诞节旺季上市，微软公司尚未提供明年上市发售的具体时间。