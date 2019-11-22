今年双十一，有人为网购而战，也有一大批人在深圳见证创业的热情。11 月 12 日，TECHCRUNCH 深圳 2019 国际创新峰会落幕。为期两天的峰会共吸引了约 300 家创业公司展商，200 位投资人，以及 10000 多来自全球 160 多个国家和地区的创业者、媒体、学生、大企业、政府等参与，从音乐市场的消费升级聊到 5G 时代的手机创新，从智能出行到云游戏再到编程教育，从东南亚出海、日本创新俯瞰亚洲的投资，人声鼎沸络绎不绝。

我们游走于开放的创业氛围中，遇到了热情的观众、备受瞩目的展商、远道而来的投资人，聊了聊他们眼中的 TC。

“我两三年前就听说过 TC 了，一直想来看看，今年很荣幸承办了其中一个小分会。” 作为媒体营销分会场的张先生看起来十分开心，两三年前他从朋友口中听说 TechCrunch 峰会可以感受到强烈的创业气氛，与投资人面对面交流，便时常关注 TC 大会的动向，今年终于如愿以偿。“与我想象的一样，创业氛围十分浓厚，展商和创业者投资人都聚在一起，非常开放的环境。” 他说道。

今年展商的区域相比往年更加热闹，共有 300 余家创业公司参展，还新增知识产权展区。其中有一家公司的展区被绿植蔬菜萦绕，在展区间尤为显眼。这是一家来自深圳的专注于研发家庭无土栽培的公司——海卓生物科技有限公司。“我们主要靠自动控制系统，包括自动浇水，营养液补充等实现在家里种植蔬菜，可以满足现在的都市家庭自己种植绿色无公害蔬菜的愿望。” 其负责人跟我们介绍说，这是他们第一次参加 TC，两天期间源源不断的有人被这些长势喜人的蔬菜吸引来询问沟通，也接受了多家媒体的采访关注。

“今年的质量相比往年来说有很大的提升，不管是展商的数量还是观众的热情度来说。” 一名参加了三届 TC 的元老级观众出现了。他从外地赶来，带着自己的创业项目前来寻找投资者和合作伙伴。在他看来，TC 与其他活动不同的点在于，它更加多元包容性，开放的环境自由的交流环境让创业者们可以在这里找到创业的激情，感受大家的鼓舞寻找生命中的伯乐。

除此之外，我们还遇到了从东南亚赶来寻找投资机会的投资人，将环保理念贯彻到底的废弃塑料重加工的归塑，连续参加了三届 TC 的大学生志愿者们……他们都在用自己的故事诉说着与 TC 的相见相识。

今年 TC 的主题是科技无界，每个人都有自己的理解。归塑的创始人说：“科技无界就是指科技让企业之间没有了界限，我们可以用科技的力量打破次元壁。” 东南亚投资机构的负责人说：“科技无界是说打破了国界，让我们通过技术可以沟通交流，共同实现科技创新。”

科技可以打破企业间的次元壁，也可以连接起不同国家间沟通的桥梁。TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站已落下帷幕，不论在哪里，对科技的热爱终将让你我相遇，我们下次 TC 再见！