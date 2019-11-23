南京燧坤智能科技有限公司今日宣布获得数千万元融资，由和玉资本（MSA Capital）领投，跟投方包括图灵创投、景旭创投和盛鼎资本。燧坤智能 CEO 曾亥年表示，本轮融资将用于进一步优化和提升人工智能及机器学习算法的技术平台在新药研发中的应用，扩大战略合作，加速推进在研项目，持续加强技术团队建设。

燧坤智能成立于 2018 年 9 月，是一家利用人工智能算法发掘疾病作用靶点、发现已知药物新适应症、提升新药筛选效率、提高大分子产量的 AI+ 生物科技公司。其上一轮融资来自于图灵人工智能研究院，该院是由计算机科学最高奖图灵奖唯一华人得主、中科院院士、清华大学交叉信息研究院院长姚期智率队组建的人工智能产学研孵化器。燧坤智能是该院孵化的首期项目之一。

对于燧坤智能本次融资，姚期智院士表示：“燧坤智能创始人曾坚阳教授是结合人工智能与新药开发研究最杰出的年轻科学家之一。可以预期燧坤公司未来将成为生物制药的一个重要标杆企业。”

燧坤智能团队目前有近 20 人，成员基本上都具有生物学、制药、人工智能等交叉学科背景。目前，燧坤智能计划以 “药物重定向” 及 “虚拟高通量筛选” 为优先切入点进入药物研发领域。

据了解，目前燧坤智能的早期研发成果已形成工具箱式的机器学习策略包，能够针对不同药物研发场景的具体需求设计个性化解决方案，实现研发需求向机器学习问题的快速转化，并利用深厚的生物学背景指导机器学习模型的设计，使之具有更强的可操作性与更优的预测效果。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。