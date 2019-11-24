本周的新能源汽车新闻可谓是比科技界还热闹，首当其冲的自然是特斯拉的赛博朋克电动卡车。
- 宝马凭借第五代 BMW eDrive 技术，把特色核心功能转移到无本地排放的时代
- 拜腾 Byton 在加利福尼亚获得分销许可证，进军美国市场
- Jaguar 开发了 “驾驶员状态监控器”，能在驾驶员嗜睡时发出警报
- 卧龙与采埃孚中国设合资公司，未来着力于新能源汽车电机
- 大众汽车表示 ID.3 电动汽车的制造成本比 e-Golf 便宜 40％
- 重磅首秀，法拉第未来揭示了高科技的 FF 91 内饰
- 宾尼法利纳汽车公司将建造全系列电动汽车，PURA Vision 先行
- 不遗余力，斯柯达开始生产电池供电的 CITIGOe iV
- BYTON 拜腾将为其美国客户提供两年的免费 30 分钟 DC 快速充电
- 大众汽车推出其强势的 EV 概念车 2022 ID Space Vizzion
- 2019 洛杉矶车展：现代展示其 Vision T 插电式混合动力 SUV 概念车
- 奥迪 e-tron Sportback 粉墨登场，双门轿跑车版电动 SUV 量产版
- Formula E 的 2019-20 赛季将从周五开始，新的保时捷和梅赛德斯车队加入
- 丰田为其阵容增加了新的 302 马力 RAV4 Prime PHEV 插电混合动力版
- 中国市场不容忽视，大众集团将在 2020 年投资超过 40 亿欧元
- Immersion 与大陆集团签署了许可协议，以进一步将触觉技术集成到汽车接口中
- 来自火星的未来车：特斯拉正式发布赛博朋克全电动 Cybertruck 卡车
- 大众提升软件地位，Car.Software 组织将作为一个独立的业务部门运作
- 开足马力，宝马集团订购价值超过 100 亿欧元的电池
- LEXUS 雷克萨斯首款量产纯电动车型全新雷克萨斯纯电动 UX 300e 全球首发
- Eyesight Technologies 的 DriverSense 现在可以在开车时检测手机使用情况和吸烟情况
- 小鹏 P7 智能音乐座舱亮相广州车展，价格落在 27-37 万元
- Juice Technology 与捷豹路虎德国公司共同发起移动充电促销活动
- 和时间赛跑尽快争夺市场，理想 ONE 2020 款量产下线
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