年轻人对于手机的购买已经不仅仅局限于手机硬件本身，软件使用的易用性和人性化，以及足够多的年轻元素和美感，也是用户考量的范畴。OPPO 为此特意对 ColorOS 进行了一次深度的改进，推出了 7.0 版本。

手机操作系统最直观的就是图标的变化。ColorOS 7 调整了图标的线面比例和色彩饱和度，降低了可能的视觉疲劳，整体视觉效果更平衡，视线更聚焦。同时图标的风格多变，你甚至可以自己改动，满足个性的需求。ColorOS 7 还在全局主题上下了功夫，提供多款使用场景广，覆盖程度深的定制化主题。基于无边界设计理念，ColorOS 7 为用户深度定制应用场景广、使用时间长的暗色模式，系统端主动适配第三方应用。

在交互的动画效果上，ColorOS 7 围绕人的行为操作，通过模拟现实世界的阻尼、速度与惯性，根据用户的手势力度计算加速度，提供更加真实、平滑且非线性的物理效果，这点算是非常细腻的体验，很多小女生应该会喜欢。

ColorOS 对信息浅层化进行探索，方便用户同时关注跨场景的服务信息，减少用户的信息焦虑，推出全新功能——闪回键。闪回键具有快速跳转、快速切换的特性。

在滴滴打车、步行骑车导航及游戏等待复活界面状态 下切换其他应用即可触发闪回键。闪回键浮窗可始终 展示在页面上方，显示服务的关键信息，让用户在进行其他操作时也能及时了解服务进度。用户还可以通过轻点浮窗随时返回服务页面，多任务 管理更为轻松。

另外，ColorOS 携手微信，将相册接口能力与微信打通，增加微信智能选图功能。根据用户拍摄的内容，ColorOS 相册可自动根据不同维度生成多个标签，同时支持用户以时间、地 点、任务等关键词对图片进行精确搜索，找图发图更快更精准。

另外，在声音上，ColorOS 7 对输入法、计算器、指南针、设置开关、黑屏手势 等 8 个场景加入了辅助音效。现在使用 Breeno 语音，可利用多轮对话，实现美食智能推 荐，完成筛选操作，并一句话直达排号、导航等结束操作，全程无需动手。

总体来说，ColorOS 7 做了新的设计，更符合当下年轻群体的需求。面对越来越年轻的用户，如何洞察他们真正的需求，获取他们的心，是每一个移动产品都将面临的永恒课题。就等匹配这个系统的新机亮相。