作为拥有 50 年历史的世界级民用航空业制造商，空客公司如何在科技时代进行航空航天的持续创新？在 11 月 12 日的 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站，我们采访了空中客车中国首席财务官 Philipp Visotschnig，深度探究了空客的创新之道。

在飞机制造产业中，空客是如何在技术和制造流程上持续创新的？Philip 提出了两种不同的创新方式：渐进式创新和颠覆式创新，二者在空客公司中是并存的。除了推出新产品，渐进式创新一直是空中客车的特色，尤其是在飞机效率和减排方面。

空客在减少噪音和排放方面已经取得良好的成效。与第一代民用飞机相比，飞机的二氧化碳排放量减少了 80％，噪音减少了 75％，氮氧化物排放量减少了 90％。今天，一架 A321neo 飞机每位乘客 100 公里消耗的燃油不到 2 升。空客的各款机型在每座 CO2 排放量上都有所降低，A220 比上一代产品降低 20％；A320neo 降低了 20％；A321LR 与上一代竞争对手的产品相比降低了 30％……

空客首席技术官拉齐亚·维塔迪尼（Grazia Vittadini）曾对媒体表示，未来空客会坚持做生态可持续性的发展，大力减少二氧化碳和噪音的排放，到 2020 年实现碳中和，到 2050 年实现降低一半。

另一方面，颠覆式创新正随着技术的快速发展而加快步伐，但发展速度只能取决于其所基于的技术发展。目前，空客已经开始应用的颠覆式创新技术包括复合材料和增材制造（3D 打印）零件。

以 A350 XWB 的设计为例，建造过程采用了 70％以上的先进材料，将碳复合材料（53％）、钛和现代铝合金相结合，制造出更质量更小、更具成本效益的飞机，同时还降低了维护要求。

另一个颠覆式创新的例子是 2014 年开始在商用喷气客机上采用 3D 打印技术制造金属零件，这一技术不断革新，并在 2017 年 9 月开始已成为批量生产过程的一部分。

作为创新领导者，空客公司正在研究多种途径来显著地减少 CO2 排放，比如利用生物燃料、合成燃料、碳捕获和封存、氢燃烧和电气化等技术。空客还在投资多种技术领域，包括高级材料、新型推进系统、数字空中交通管理系统、自动驾驶等。

在中国市场，空客正在积极和本土企业合作创新。2019 年 2 月，空中客车中国创新中心在深圳正式启用，该中心将成为空客在亚洲设立的首个创新中心，开展项目包括城市空中交通、机上硬件、客舱体验、机上互联等领域。

（空中客车中国创新中心，来源：空客官网）

目前，空客已经与中国的柔宇科技合作研发应用在飞机客舱的柔性显示屏技术；柔宇科技是位于深圳的一家柔性显示、柔性传感智能设备制造商，2014 年曾全球首发 0.01 毫米全球最薄柔性显示屏，2018 年在深圳投产全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线。柔性屏未来应用在航空领域，与传统的屏幕相比，柔性屏幕更轻薄、可折叠卷曲，可以实现飞机减重；将柔性屏幕配置在客舱内壁，可以使飞机客舱更具科技感。

机上互联方面，空客已经与华为签署合作协议，宣布将在飞联网和物联网领域合作开展研究和应用，并和中国移动旗下公司合作，利用 5G 技术开发端到端的解决方案。这些创新都将为乘客打造更数字化、个性化的体验。

更引人关注的是，空客计划今年年底在深圳推出城市空中交通服务，可以实现像叫出租车一样一键打飞的，还会推出配套的 APP，用户可以直接通过软件预定空中交通服务。空客方面表示，希望在深圳推出的城市空中交通服务能够帮助减缓交通堵塞。早在 2018 年 5 月，空客就成立专门部门开发飞行出租车等交通工具。目前空客推出的城市飞行交通系统包括 City Airbus、Vahana、Voom 等。其中，Vahana 是电动垂直起降的自动驾驶飞机，在 2018 年初已首次试飞成功；CityAirbus 为一款自动驾驶的电动垂直起降飞机；Voom 是一款预订出租飞机服务的 APP，已在巴西圣保罗、墨西哥城开始商用运营，已服务几万乘客。

（Vahana，来源：空客官网）

在至关重要的基础科学研究方面，空客与学术机构、大学之间积极的合作正成为空客充分利用基础科学进行创新的有效途径。

在中国，自 2018 年以来，空客将研发业务扩展到空中客车北京工程中心，目的是在中国进行长期、系统的研发合作。空客非常重视中国的研发能力，并希望根据集团的需求找到合作共赢的领域。空客已经与清华大学、上海交通大学、中国科学院等 12 所大学、研究所和初创企业签署了 13 份合同，并建立了 6 个联合实验室。这些团队目前正在研究 11 个新项目，涵盖中国擅长的领域，例如绿色复合材料、人工智能、智能制造以及石墨烯、碳纳米管等材料。

未来，空客将更多地投入研究和开发自动驾驶、城市空中交通、数字工厂、空中互联等技术。Philipp 认为 “这些领域是建立可持续飞行未来的关键驱动力。”

为此，空客公司已经构建了一个创新生态系统，包括了硅谷技术与业务创新中心（A3）、空中客车中国创新中心 (ACIC)、Airbus BizLab、Airbus Ventures、Airbus XO Demonstrators、Airbus ProtoSpace。

可以说，为了在航空行业竞争和创新中保持领先，空客始终保持着创新精神。