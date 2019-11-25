2019 年会是造车新势力很艰难的一年？

蔚来，小鹏，威马，零跑，前途等品牌已经完成了首款产品的上市。2018 年开始，许多新造车企业逐渐正式脱离 “PPT 造车” 队伍，并争取到了靠前的行业位置。但是，经过 “量产 “的大考之后，一方面我们看到越来越多的交付，另一方面也出现了越来越多的问题，如：

首先是车辆的品质问题。此外，据商务部市公布的数据，2019 年 1-9 月新车销量 1837.1 万辆，同比下降 10.3%，判断汽车在中国的快速普及已经基本结束，新车市场进入低速增长的新常态。市场的日新月异也带来了巨大的挑战，初期流量红利结束，如何持续开拓市场？资本方面也也传来了一些坏消息，据全球数据研究机构 PitchBook 发布的数据显示，截至 2019 年 6 月 14 日，中国电动车领域所获得的风投金额同比下降近九成，跌至 7.83 亿美元，“资本” 也开始过冬。

造车新势力似乎陷入了四面楚歌的局面，甚至有人认为今年也是许多造车新势力的倒闭年。总之，大家心照不宣地讨论着 “造车新势力进入下半场” 的观点。

然而，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地却坚定地表示：“我不赞同。”

“我觉得大家都现在还在拿参赛票，而不是到了下半场。” 顾宏地认为，新造车企业其实都还刚刚开始交付、量产，这对一个车企来说，只是一个开始，真正的挑战是在后面。显然，这是一场很长的比赛，量产、交付只是打响了发令枪。

那么，对于这些拿到真正的参赛票的造车新势力来说，在接下来比赛中的核心竞争力将会是什么，资金？产能？品控？关于这个问题，顾宏地向动点科技分享了自己的看法。

“对于造车新势力来说，拿钱、有概念车或者拥有某一款车，都不会是最后的成功。有技术积累、品牌积累、产品积累、用户积累，才能够真正意义上脱变成一个强有力的市场竞争者。” 他表示，接下来的新造车企业打造竞争力的核心是：在整个链条中不能有短板、实力缺一不可。“不能有钱没质量，有质量没服务、有服务不能生产。” 他说。

“钱很重要，现在我们不能自我造血，所以需要去融资。” 顾宏地直言，现阶段对于新造车企业来说，资本依旧是很重要的发展动力。而小鹏汽车在 11 月 13 日，宣布成功签署了 4 亿美金的 C 轮融资。此次融资除了小米以战略投资者身份入局外，也吸引了知名私募基金和企业家投资者。显然，这笔融资对行业来说也是很重要，因为大家也一直盯着，新造车企业现在到底能不能融到钱。

众所周知，造车烧钱厉害，小鹏汽车相继完成了 9 次融资，蔚来汽车上市，这说明了资本对于目前造车新势力的作用。然而，在现阶段，对于这些企业来说，资金越来越不仅意味着钱，还意味着生态资源。

入局小鹏汽车的 C 轮，是小米集团首次投电动汽车企业，并且在战略上形成了很多互动。对于此次战略投资，小米集团的创始人、董事长兼 CEO 雷军表示：“小米集团和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面，已开展了深入的合作，并取得了丰富的成果。希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和 IoT 领域的进一步合作。” 显然，小米和小鹏汽车有相似的基因，后者对智能的定位和产品的智能化需求，与小米的产品有很强的相关性。这即是很自然的一个结合点。对于小鹏汽车来说，小米也是继阿里巴巴后，在生态领域的又一颗 “好乘凉” 的大树。而小米之前并未出手，如今的动作也侧面说明其认为赛道现在已经开始成熟。

市场洗牌正在加速，优势正在向头部集中，造车新势力如果想要获得更大的话语权，“强强联合”，借力拥有丰富生态资源的科技巨头力量会成为一种很重要的方法论。

不过，顾宏地强调，在资金和资源的加持后，企业一定要做出很不一样的产品，才能够出色。“不在车的质量上花大工夫，用成本较低的毛利方式去做这个业务，也许你可以存活几年，但没办法把价值体现出来。” 他表示，对于小鹏汽车来说，先要把基本功建立起来，然后去差异化定位自己。“用户体验这才是真正差异化，所以我们把无人驾驶设置为一个投入非常大的方向。” 顾宏地说。

那么，一个新兴汽车品牌如何试着去了解并说服消费者？顾宏地表示，没有一个公司第一次和消费者接触时，就可以精准有效地服务。这种状态需要时间培养，也是每个新造车企业都要经历的一个洗礼过程。他认为，消费者对新品牌肯定会有很多疑问，特别是像汽车这样的大众产品。所以车企面对市场时就要做好心理准备，花时间花钱教育市场是必然的。

“小鹏汽车希望让用户感到放心，我们并不想花很多钱让大家觉得这是一个高大上的东西，而是要通过自己的技术展示，形成智能科技的消费者心智。” 顾宏地觉得，心智和技术是可以慢慢积累的，消费者对技术习惯了、对产品的使用使用越来越熟悉，才会不断地关注下一辆车的迭代。“小鹏汽车的定位就是一个智能科技的品牌。” 他补充说。

一方面，无人驾驶已经成为了许多智能网联汽车企业提供差异化产品的主要竞技场，另一方面，小鹏汽车希望打造智能科技品牌的定位，两种因素推动该公司在自动驾驶技术上加大投入。不久前，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏曾在活动上透露，公司将在 2020 年底实现第三级别自动驾驶量产 (XPILOT3.0)，2022 年实现 XPILOT4.0 面向城市的自动驾驶能力释放。从这样的进度其实看出，小鹏汽车的步伐也是比较稳健的，先实现第三级别自动驾驶对于，企业研发和用户市场教育来说都是风险相对较小的方式。

所以，2019 年会是造车新势力很艰难的一年？悲观的人看到危险，乐观的人看到机会。2019 年或许会成为一个新的风水岭，毕竟，比赛的枪声已经打响，有的人已经在加速，有的人还没拿到参赛券。