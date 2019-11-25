T11 2019 暨 TalkingData 数据智能峰会 11 月 25 日在北京举办，TalkingData 对外发布了旗下核心产品，数据智能中台的全新版本——SmartDP Fusion，加速实现数据与业务场景的融合发展，助推传统企业数字化转型。

TalkingData 创始人兼首席执行官崔晓波作题为 “无界” 的开场演讲。他表示，以消费升级为基础的消费分级趋势下，不同的圈层消费需求是完全不同的，这就要求产品必须定位精准。“精准产品方法论（IDEA）” 就是 TalkingData 基于近几年的实践总结出的。演讲中，崔晓波深入解读了该方法论，并指出场景重构是制定精准产品的关键路径。

随着人工智能和大数据为代表的新技术逐渐成熟，大数据与各行业融合发展趋势愈加明显。TalkingData 发布了数据智能中台的全新版本——SmartDP Fusion，由全域智能营销平台、数据平台、场景智能应用平台三部分构成。在数据中台逐步成熟的基础上，融合零售、政府、汽车、营销、金融等垂直行业更多业务场景，从而实现数据智能价值最大化，极大的提升企业竞争力。

大会现场发布了 TalkingData 与合作伙伴取得的重要成果。政府方面，TalkingData 正式宣布其华中研发总部、全国交付总部入驻武汉光谷，与武汉市政府推动数据创新应用，共建行业领军企业；金融方面，由北京大学光华管理学院、百行征信与 TalkingData 共同成立的征信数据分析与应用联合实验室，进行了成果发布，解读大数据时代征信领域的前沿问题。

另外，TalkingData 与京东云、Arkie 在智能城市、智能营销领域深化合作，发挥各自优势，以数据智能共建产业生态共同体。