2019 年 11 月 25 日，TalkingData 正式发布 “城市大数据场景创新平台”，并与武汉市东湖高新区签订 “TalkingData 华中研发总部、全国交付总部落户武汉东湖高新区” 合作协议，与数睿科技、脉策数据、万商联信、爱家物联等多家合作伙伴签订了战略合作协议。



TalkingData 近年来开展政府大数据与智慧城市领域的应用落地，正式推出国内首个 “创、展、评、购” 一体的城市大数据场景创新平台产品。该平台产品由 TalkingData 合伙人兼高级副总裁蒋奇先生发布。蒋奇先生指出，政务数据具有权威、精准、静态的特点，而互联网数据具有动态、多维、广泛的优势，两者相互融合、互为补充，可以更好地为城市规划、管理与决策提供支撑。

目前制约城市大数据应用有效落地的主要矛盾是城市管理者与决策者缺乏对如何有效应用数据、发挥数据价值的方法论与解决方案，而大数据企业虽然具有数据、技术与人才方面的力量，但是对城市管理、服务与决策的业务缺乏深入的了解，双方存在着巨大的 “数据鸿沟”。

TalkingData 基于三大核心能力——7.7 亿月活终端设备、面向应用的数据与技术中台、成功方法论与落地案例，成功服务包括国内三大国有银行、十大股份制银行以及零售等领域头部企业，通过以数据与平台赋能，投资、孵化了包括脉策、数睿科技、智数等一批大数据应用创新企业，在城市大脑、经济统计、人口洞察、旅游大数据等领域支撑了价值超过十亿元的应用落地。

面向城市大数据在创新探索与应用实践过程中的 “三大难点”——既 “好的技术与产品同实际应用场景结合难、城市管理者选择判断适用的技术与产品难、技术与产品同数据资源结合难”，TalkingData 携手战略合作伙伴，共同打造 “创、展、评、购” 为一体的城市大数据场景创新平台，通过携手政府部门，打造以 “政务数据与社会数据相融合、政府开放场景鼓励创新、数据可控安全面向应用、效果落地应用展现” 为特点的城市大数据 “应用试验床、综合展示场、实效评测台、集成采购站”，加速城市大数据创新转化、应用落地、产业聚集、交易便捷。

TalkingData 与武汉市东湖新技术开发区签订协议，正式将华中研发总部、全国交付总部落户在中国光谷。TalkingData 将借助领先数据安全技术，依数据而洞察、以连接而赋能、因成效而共赢，打造可信融合平台，为武汉大数据产业生态发展提供助力支撑；打造创新与应用试点示范与合规、有活力的大数据产业集群。

TalkingData 表示，“城市大数据场景创新平台” 作为国内首个一体化大数据场景创新平台产品，将成为未来 TalkingData 及其广泛生态合作伙伴拓展政府大数据、智慧城市业务的关键支撑平台。其 “创、展、评、购” 一体化的设计思路，将为未来各地城市大数据发展打开全新的模式。