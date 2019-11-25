探探上线 “闪聊” 新功能：不聊完 20 句话，就看不到小姐姐的颜值

据腾讯科技旗下产品猎人（ID：qqchanpin）消息，探探将新增名为 “闪聊” 的新功能，该功能将于 11 月 25 日在各大应用商店的版本更新中正式上线。在这之前，仅在北京等几大城市每城抽选部分用户进行测试。

具体来讲，“在线闪聊” 的核心功能为：

用户可通过” 闪聊 “迅速匹配陌生好友，但匹配到的好友头像等图片信息均被隐藏，双方可在互动过程中逐渐解锁图片信息，并最终看到对方完整头像。

系统发起自动匹配后，匹配双方需在互动中各自发送 20 句消息（共 40 句），才能完全解锁对方的图片信息。

华为今日发布全新麒麟 990 终端 余承东称将全面碾压苹果

11 月 25 日消息，华为终端今天发出公告称，他们将在上海发布 5G 新终端，而从最近几日官方的预热来看，这会是来自 Mate 家族的旗舰平板产品，其也将搭载麒麟 990 5G 处理器。

汇总当前产业链曝光的细节，华为这款新平板定位旗舰产品，除了搭载麒麟 990 5G 处理器外，还将采用挖孔屏（和荣耀 V20 一样是左上角单孔），支持 5G 网络，同时延续四扬声器设计，保留 3.5mm 耳机孔，最高提供 8+256GB 储存。

产业链消息人士表示，由于在 5G 技术上处于绝对的领先优势，华为正在加大 5G 终端的种类和数量，并最终取得市场上的领先，这是目前其他厂商不具备的实力。

传亚马逊将在拼多多上开网店 调整在中国策略

腾讯科技讯 11 月 25 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，亚马逊公司将于当地时间 11 月 25 日在中国电商平台拼多多上开设网店。这家美国公司此前关闭了自己在中国的第三方卖家服务，此举表明其正在调整在中国的策略。

今年 7 月，亚马逊关闭了其中国第三方卖家服务，因为它发现，面对来自阿里巴巴旗下天猫和京东的激烈竞争，其很难获得吸引力。该公司当时表示，将加大通过其全球平台向中国买家销售海外商品的力度。亚马逊在天猫上也有 Kindle 商店。

苹果押宝 5G 手机：自研 5G 基带或 2021 年推出 低端 iPhone 先用

11 月 25 日消息，据产业链最新消息称，苹果正在加速自研 5G 基带的项目，如果一切顺利的话，他们预计最快会在 2021 年前后拿出相应的成品，这要比之前预计的时间提前了很多（收购了英特尔的基带业务后，将开发速度提前很多）。

消息中提到，苹果规划 2021 年前后推出搭载自研 5G 基带的 iPhone，目前他们正在全力推进这个项目，不过前期该基带不会大规模供应，除了量产上有难度外，他们也想通过市场来测试下基带的完整性，以方便后期进行设计上的调整和改进。

vivo X30 谍照确认背面造型 配 90Hz 全面屏要成春节爆款

腾讯数码讯（水蓝）此前传出 vivo X30 5G 版将搭载 60 倍潜望式变焦镜头，并且摄像头造型酷似华为 P30 Pro 的说法。而现在，这样的传闻似乎得到了证实。根据网友在微博上的爆料，在浙江卫视最新一期 “追我吧” 下集预告中，已经在主持人手中出现了 vivo X30 的真机，看起来后置摄像头确实位于背面的左上角，而正面则似乎是升降式全面屏的设计。将会首发 Exynos 980 处理器和支持双模 5G 技术，据传定档 12 月 16 日正式发布。