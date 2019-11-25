据新华社报道，美国优步公司在英国首都伦敦的出租车运营牌照即将到期，但这家企业对于能否延续牌照仍然 “一头雾水”。

路透社报道，优步在伦敦的运营牌照 25 日到期，但与伦敦交通局的斗争还在继续。

交通局 2017 年曾经拒绝优步的延期申请，认定这家企业上报严重刑事犯罪不力且司机背景审查存有隐患。优步向法院申诉，获得支持。优步调整业务模式后，一名法官 2018 年下令为优步颁发 15 个月的临时牌照。今年 9 月，交通局为优步延期两个月，再次附加关联顺风车业务、保险和司机核查的条件。

现任市长萨迪克汗兼任伦敦交通局主席，对优步持批评态度。他先前在一档电台来电节目中说：“你们知道我一贯的立场：敢于对抗 ‘大人物’，确保每个人照章办事。”

任正非卸任北京华为数字技术有限公司副董事长

据天眼查数据显示，11 月 22 日，北京华为数字技术有限公司发生工商变更，原副董事长任正非退出，原董事长孙亚芳退出，原董事徐文伟、郭平等退出。此外，孙亚芳卸任法定代表人，由田兴普接任。公开资料显示，孙亚芳被称为 “华为女皇”，是华为营销团队的缔造者，在华为内部，她被誉为 “最懂任正非的人”。

北京华为数字技术有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本为 3 亿人民币，公司经营范围包括从事通信产品的研发、销售及技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司由华为投资控限有限公司全资持股。