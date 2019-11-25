优步伦敦续牌照再犯难
据新华社报道，美国优步公司在英国首都伦敦的出租车运营牌照即将到期，但这家企业对于能否延续牌照仍然 “一头雾水”。
路透社报道，优步在伦敦的运营牌照 25 日到期，但与伦敦交通局的斗争还在继续。
交通局 2017 年曾经拒绝优步的延期申请，认定这家企业上报严重刑事犯罪不力且司机背景审查存有隐患。优步向法院申诉，获得支持。优步调整业务模式后，一名法官 2018 年下令为优步颁发 15 个月的临时牌照。今年 9 月，交通局为优步延期两个月，再次附加关联顺风车业务、保险和司机核查的条件。
现任市长萨迪克汗兼任伦敦交通局主席，对优步持批评态度。他先前在一档电台来电节目中说：“你们知道我一贯的立场：敢于对抗 ‘大人物’，确保每个人照章办事。”
任正非卸任北京华为数字技术有限公司副董事长
据天眼查数据显示，11 月 22 日，北京华为数字技术有限公司发生工商变更，原副董事长任正非退出，原董事长孙亚芳退出，原董事徐文伟、郭平等退出。此外，孙亚芳卸任法定代表人，由田兴普接任。公开资料显示，孙亚芳被称为 “华为女皇”，是华为营销团队的缔造者，在华为内部，她被誉为 “最懂任正非的人”。
北京华为数字技术有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本为 3 亿人民币，公司经营范围包括从事通信产品的研发、销售及技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司由华为投资控限有限公司全资持股。
网易暴力裁患绝症员工？内部人士：正在了解核实
据新浪科技报道，11 月 24 日，一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章在朋友圈中广为流传。
对于该内容，网易集团及网易游戏均暂无官方回应，不过有网易公关部内部人士表示，“公司从集团层面安排了专项小组，已经在进行了解核实。核实情况需要一点时间，但可以明确的是：员工健康当前，公司所有的支持和关怀都不会因员工离职而终结。”
该文作者称自己是网易一名游戏策划，“在身患绝症的情况下亲身经历逼迫、算计、监视、陷害、威胁，甚至被保安赶出公司。”
全国医保电子凭证在济南首发
据新华社报道，全国医保电子凭证首发仪式 24 日在济南举行。“医保电子凭证” 成为全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省（市）的部分城市陆续开通使用。
据国家医疗保障局介绍，医保电子凭证具有身份凭证、信息记录、自助查询、医保结算、缴费及待遇领取、办理医保业务等功能，确保群众能够在互联网上高效、安全地享受医疗保障部门的各项公共服务。参保人可通过国家医保 App，或者通过微信、支付宝等经由国家医保局认证授权的第三方渠道激活使用。
在安全性上，医保电子凭证通过实名、实人认证，采用国产加密算法，数据加密传输，动态二维码展示，确保个人信息和医保基金使用安全。
报告：华为手机国内市场保有率第一
据硅谷分析师报道，市场调研机构极光给出的最新报告称，目前国内手机市场华为手机占有率远超苹果、小米等厂商，在即将到来的大规模 5G 换机时代，他们将抢占先机。
报告中显示，从 2019 年第三季度国内智能手机保有率（存量用户占比）分布来看，国内手机市场由五大手机厂商占据，其中华为系占比接近 30%，即华为手机（不含荣耀）保有率为 17.8%，荣耀手机保有率为 10.9%。紧随华为之后的是苹果，保有率只为 19.1%，OPPO 和 vivo 保有率分别为 17.3% 和 16.7%；小米保有率为 9%。
如果仔细分析的话会发现，今年以来，华为手机保有率相比 1 月提升 3.8%，增量第一；荣耀手机保有率相比 1 月上升 0.8%，增量第二；vivo（含 iQOO）保有率相比 1 月上升 0.4%，增量第三。苹果在中国市场的保有率在 2019 年持续走低；OPPO（含 realme）和小米（含红米）的保有率则季度环比（相比 6 月）降低 0.9% 和 1.0%。