2019 年 11 月 25 日消息，欧洲空中客车股份公司与广州极飞科技有限公司在广州举行物流无人机试运行演示。这款首次亮相、代号为 Vesper 的飞行器由欧洲空客与极飞科技共同研发，项目合作协议签署于 2019 年 7 月 2 日世界经济论坛，由空中客车防务与航天首席执行官德克·霍克与极飞科技创始人彭斌共同签署。

据介绍，Vesper 无人机将基于全国 2000 多个 RTK 基站构成的厘米级高精度导航网络，根据预设航线进行自动精准飞行；该无人机搭载了业内首款 “交叉冗余” 飞行控制系统，集成了三路并行 IMU 与 两套 RTK 引擎专利技术，即便在卫星信号受到干扰时也能长时间保持精准、稳定的飞行；安全系统上，Vesper 飞行器搭载了独立无人机伞降保护系统，全程高灵敏度检测飞行偏差，为安全飞行保驾护航。

当天试运行的空中物流航线，起点为广州天河软件园，终点为极飞科技广州总部，全程飞行距离约为 1.6 公里。无人机采用高效能的四旋翼设计，最大起飞重量为 19.4kg，有效载荷为 5 kg，单次最长飞行时长为 25min，巡航速度为 43.2km/h，最大飞行速度可达 12 m/s。现场进行的食物试配送演示，Vesper 无人机将单程配送时间压缩至 3 分钟。

据空客无人机物流调研报告，过去 5 年，中国最低工资以年均 7.2％的增速发生增长，预计将进一步上升。2017 年，国内最大外卖平台企业，平均每单交易需向骑手支付 7 元，2019 年为 9.5 元，预计 2021 年将上涨至 11.5 元。

据统计，中国即时配送市场前景可观，过去 5 年年均增长率高达 48%，2017 年交付包裹数量超过 400 亿件。其中餐饮配送行业，未来 5 年预计将以 10.9% 的增速持续增长，中国市场规模约为 400 亿美元，相当于美国市场规模的两倍、德国市场的 20 倍。

极飞联合创始人龚槚钦表示，自极飞成立以来，便一直在探索如何将无人机技术应用到人们的生产生活当中，此次与欧洲空客的合作，是一次意义非凡的战略选择。据了解，极飞成立于 2007 年，是全球领先的精准农业科技公司和行业级无人机制造商，凭借机器人控制技术、精准投放技术、高精度 RTK 导航技术、农田测绘技术、云计算与农业 AI 技术以及教研能力领跑全球智慧农业。截至 2019 年 9 月 20 日，极飞全球总运营无人机数量超 42,000 架，总航时超 378 万个小时，累计完成了超过 3 亿亩次农田的精准播洒服务，服务 637 万名以上农户，在中国市场服务占比达 53%。

极飞联合创始人龚槚钦说：“极飞以 12 年的无人机研发制造经验，与农田中层出不穷的需求进行博弈，敏捷与创新是极飞的基因。在推动农业智能化的过程中，我们发现因为全球不可逆的城镇化趋势，农村生产的另外一端，城市消费也在发生着变化。城市人口越来越密集，地面交通系统瓶颈突显，物流领域亟待创新。极飞在农业领域积累了 6 年规模化作业经验，经过了超 3 亿亩次农田精准播洒的效果验证。通过与空客合作，从他们长达 50 年的飞行与安全管控经验中学习，极飞希望无论在农田还是在城市，都能够为人们提供更加便捷可靠的服务。”

空中客车副总裁兼无人机物流负责人 Daniel Buchmueller 表示，在全世界许多物流企业已开始大规模铺设智能收发柜，中国政府也在积极探讨与制定空域监管方案。依托空客在空中交通管理、空域拓扑网络方面的领导实力，以及极飞的核心技术优势，Vesper 合作项目致力开发安全可靠的飞行器，建设城市空中物流基础设施，以及通过开放、强大的空中飞行平台，连接商家、物流企业和消费者，为全球人们的生产生活带来更大的改变。