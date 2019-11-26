因涉及隐私问题，Facebook 今年早些时候关闭了用于收集用户数据的 Onavo VPN 应用。但似乎该公司希望通过另一款应用重启相似的数据收集工作。其最近推出的 Viewpoints，是一款专门用于市场研究的应用程序，可为参与调查的用户提供奖励。

根据官方说明，Facebook 打算根据用户的意见改进其产品，包括 Instagram、WhatsApp、Portal、Oculus 和 Facebook 主应用等。他们承诺会对将要收集的所有数据以及获取数据的过程保持透明。

用户可直接在苹果 App Store 下载这款应用，而不是像以往那样，需要通过企业分发应用以进行测试的形式获取（Onavo 就是通过内部 iOS 应用分发渠道提供给用户）。用户发送相关数据后可累积点数，到达一定量后便能够通过 PayPal 收到奖励款项。

Facebook 表示将要求用户提供姓名、电子邮件、出生日期、性别等信息，但承诺不会与第三方共享这些数据。现阶段，只有居住在美国的 18 岁以上用户可以参加这项研究计划。

去年年底，Facebook 推出了 Onavo，这款应用宣称能够限制后台应用程序数据使用，并且 “为用户的个人信息提供安全保障的 VPN 网络”。但它还收集了有关用户使用各种应用程序的时间、蜂窝网络和 Wi-Fi 数据用量、设备和国家/地区、网站访问记录等信息。该应用甚至还向青少年支付费用来访问他们所有的手机活动数据。苹果随后将 Onavo 从 App Store 下架，Facebook 也已将其关闭。