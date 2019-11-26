国内中小学教育培训机构高思教育举办品牌战略升级发布会，集团创始人、董事长兼 CEO 须佶成宣布，“高思教育” 正式升级为“爱学习教育集团”，定位为 “内容和科技驱动的 K12 教育供给平台”。同时，爱学习教育集团宣布其已获得腾讯投资的 D+ 轮融资。

目前爱学习教育集团覆盖全国 31 个省市自治区的 1600 多个县市，合作机构超过 1 万家，服务学员总量达到 1600 余万。

爱学习教育集团下属四个线上开放平台业务：校外班课培训供给平台 “爱学习”；校外个性化培训供给平台 “爱提分”；校内英才培养供给平台 “爱尖子”；校内普惠教育供给平台 “爱成长”。“高思教育” 成为集团下属直营校外培训业务的品牌，旗下有高思 1 对 1、高思在线、高思 STEAM、高思宝贝等子品牌。

爱学习平台旗下学科品牌也全线升级：原 “高斯数学”、“思泉语文”、“思高英语” 等学科独立品牌，同步更名为 “爱学习数学”、“爱学习语文”、“爱学习英语”、“爱学习物理”、“爱学习化学”、“爱学习生物”、“爱学习科学” 和 “爱学习编程” 等 8 大学科品牌。

此外，爱学习教育集团 CTO 郭杏荣也公布了爱学习的 AI 战略，展示了最新研发的爱学习 AI 大脑产品理念，并推出系列前沿 AI 科教新品。具体产品方面，AI 好课利用人工智能、大数据挖掘和云处理技术，实现课堂情况量化分析，帮助老师因材施教、帮助家长了解孩子的动态。

爱学习教育集团联合创始人、总裁李川在发布会上还宣布与译泰教育、暗物智能、精准学等产业链上下游科技企业进行战略合作，并拿出 1 亿元人民币设立 “爱学习教育产业成长基金”，基于爱学习在产业价值链中的作用，支持上下游企业创新发展，加快行业数字化、智能化转型，共建产业生态系统。