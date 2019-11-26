5G 已经在国内正式商用，荣耀今天顺势带来了旗下首款 5G 手机。V30 系列全系支持 5G 双模（SA 和 NSA），其中标准版采用麒麟 990 + 巴龙 5000 5G 芯片组合，而 Pro 版配备的是麒麟 990 5G SoC，支持更全的国内 5G 频段。

荣耀 V30 系列采用 6.57 英寸 2400 x 1080 分辨率的挖孔屏，指纹识别做到了电源键上，为一体化设计。自拍相机为 3200 万 + 800 万超广角组合，支持人像超级夜景。

V30 系列的主相机为 MATRIX CAMERA 相机矩阵设计，其中两个版本均配备 4000 万超感光主摄（IMX600 RYYB 感光传感器、光学防抖）和 800 万长焦（3 倍光学变焦、光学防抖）镜头，标准版的第三颗镜头为 800 万超广角，而 Pro 版在上述两颗镜头的基础上多一颗 1200 万独立电影镜头（16:9 定制传感器、自动变焦微距、五轴视频防抖）。

V30 标准版搭载 4200mAh 电池，Pro 版为 4100mAh，全系配备 40W 有线快充，Pro 版还支持 27W 无线快充和 7.5W 反向无线充电。手机还有 8mm 热管散热技术加持，此外它也支持 NFC，智能选卡功能可以根据场景智能选择卡片类型（交通卡、门禁卡、智能门锁、eID 等）。

荣耀 V30 标准版 RAM 有 6GB 和 8GB 两种，存储空间均为 128GB，价格对应 3299 元和 3699 元，将于 12 月 5 日发售。Pro 版的 RAM 只有 8GB 一种可选，128GB 和 256GB 版分别要价 3899 元和 4199 元，定于 12 月 12 日开卖。