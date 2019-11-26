11 月 26 日，宠物门店连锁品牌 “萌它宠物” 宣布获得来自青松基金千万元人民币 A 轮投资。

“萌它” 由宠物 B2B 平台 “宠知道” 孵化而来，不到两年时间已在北京开设 20 多间门店，是北京拥有直管门店数量最多的宠物店品牌，同时拥有自己的电商平台 “萌它商城”。

青松基金创始合伙人苏蔚表示，“萌它” 打通了产业供应链、自主研发 SaaS 数据信息工具、建立系统化的管理体系和培训体系，为用户提供高质标准化的服务以及线上线下结合的新零售体验。

“萌它” 创始人兼 CEO 高茂翔表示，本轮融资后计划在北京地区开出更多门店以实现 “区域占领”，并向其他一线及新一线城市继续拓店；同时还将重点开发 “宠知道大学”，进一步完善宠物行业产品和服务标准化的解决方案。

“萌它” 提供一对一 “管家式” 服务、24 小时监控、新风系统和小分子团净水等，“萌它” 门店部分灯光 24 小时打开，对路过的潜在消费者们展示品牌的温暖。“萌它” 表示，每对主宠进店，“萌它” 都会通过系统高效的做好信息留存，顾客接受会员注册的比例基本为 100%，而复购（重复到店）比例能达到 60% 左右。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。