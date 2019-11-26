阿里巴巴登陆港交所：大涨近 7% 成交额超 50 亿港元

腾讯证券 11 月 26 日讯，阿里巴巴 11 月 26 日在港交所主板正式上市，股票代码为 “9988”，截止发稿，阿里巴巴涨 6.76%，报 187.90 港元，成交额盘初破 50 亿港元。市值 40185 亿港元。

阿里巴巴港股 IPO 是 9 年以来，中国香港股票市场规模最大的上市交易，金额预计为 880 亿港元，同时也是全球第二大跨境上市案例，多家国际知名金融机构担当承销角色，投资者参与数量近 20 万户。

又一款麒麟 990 新机降临，荣耀 V30 今天发布

11 月 26 日消息，继华为终端昨天在上海发布一大波儿新品后，荣耀官方也给出最新公告称，今天下午将发布新的 5G 手机 V30 系列，其将搭载麒麟 990 5G 处理器，支持全系双模 5G 全网通。

汇总之前官方给出的宣传细节看，荣耀 V30 系列将采用双打孔屏设计，拥有三边窄边框与窄下巴，搭载麒麟 990 5G 处理器，配备电影镜头，支持 AR 照片复活，可利用虚拟与现实技术让二维图片变成三维的模型。

对于 V30 来说，荣耀总裁赵明透露，这款新机将会在影响领域带来新的探索，通过 “矩阵” 让人人都能把生活拍成电影，成为朋友圈里的电影导演。华为消费者业务 CEO 余承东对荣耀 V30 评价是：整体感受非常惊艳，今年我们在手机影像技术领域已经进入了一个全新阶段，做到了 “不止于快”。

传三星 S11+将首发 16GB 内存 或为双挖孔设计独享 108MP 相机

腾讯数码讯（水蓝）备受期待的三星 S11 系列已经有 S11e 和 S11 渲染图曝光，看起来都是类似 Note 10 的居中挖孔设计。不过，根据来自内部渠道的消息称，该系列新机还有一款为显示屏右上角双挖孔设计，有可能是传说中的三星 S11+, 并且还有爆料称只有该版本才会搭载一亿像素摄像头和潜望式变焦镜头，并会首次配备 16GB 内存，预计将于明年 2 月 18 日正式登场。

三星 S11 系列不仅传出会有三款机型登场的消息，而且还陆续泄露了三星 S11e 和三星 S11 的渲染图，外形上皆为类似三星 Note 10 的居中挖孔设计，背面摄像头则延续了三星 M30S 的矩形浴霸式造型。不过，相对神秘的三星 S11+则可能在设计上有所变化。按照内部渠道披露的说法，三星 S11 系列还有一款机型为双挖孔设计，位于显示屏的右上角，预计应该便是该系列的旗舰款 S11+。

网易陷 “暴力裁员” 舆论危机 股价收跌近 2%

11 月 23 日，一篇标题为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章出现在网络。

11 月 25 日，针对近期发酵的网易游戏前员工遭暴力裁员一事，网易（NASDAQ:NTES）在当日早间正式回应后，25 日午间又发布一封面向内部员工的内部说明。网易在内部说明中表示，此事件处理过程长达 8 个月，涉及员工本人、员工父母、员工主管、HR 、劳动仲裁等多方交涉，及法律、法规和公司管理章程等的交错，又夹杂诸多沟通中的谅解误解、妥协坚持、好心错事。

印度正式承认：月球着陆器已经坠毁

腾讯科技讯 据国外媒体报道，九月份，印度尝试向月球发射着陆器，但是后来失去联系，一次重大的探月航天工程遭到了挫折。据外媒最新消息，印度政府日前终于正式宣布: 该国长期沉默的 “月船二号” 月球着陆器实际上在 9 月份撞毁在月球表面，这次故障显然是因为制动火箭的问题。

据国外媒体报道，在有关 9 月 6 日印度尝试登月行动的最新报告中，印度政府透露由于月船二号由于制动火箭出现问题，在月球上 “硬着陆”，发生坠毁。