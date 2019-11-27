阿里巴巴返港上市, 市值超 4 万亿

11 月 26 日，阿里巴巴正式在香港交易所挂牌上市，首日收报 187.6 港元，上涨 6.59%，最新总市值超 4 万亿港元。阿里也成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。图为阿里巴巴从全球各地请来 10 位生态伙伴，在香港交易所共同敲响开市锣。

Facebook 将收购《节奏光剑》开发商

11 月 27 日，据外媒报道，Facebook将收购热门虚拟现实（VR）节奏游戏《节奏光剑》的开发商 Beat Games。

据悉，Beat Games 将继续独立运营，但它将成为 Facebook VR 游戏集团 Oculus Studios 的一部分。Oculus 内容总监麦克·沃都（Mike Verdu）在博客中表示，该游戏将在所有平台上继续发布，并且工作室不会为 Oculus 眼罩赋予优先获得更新或音乐包等新内容的权利。Oculus 表示，此次收购将为 Beat Games（之前名为 Hyperbolic Magnetism）这家小型工作室提供更多开发资源。

伦敦牌照被吊销 Uber 失守欧洲市场

伦敦当地时间 25 日，Uber 正式被吊销了伦敦运营牌照。按照伦敦交通局的说法，Uber 并不是 “合适的运营商”。

伦敦交通局表示，从 2018 年底到 2019 年 5 月，至少有 43 名司机利用 Uber 系统的漏洞，将自己的照片上传到另一位司机的账号中，从而可以接客。这 43 名司机的 1.4 万次行程均没有保险，其中还有两位是无牌驾驶员，即他们并未受到监管机构的犯罪背景或驾驶水平的审核。基于以上事实，伦敦交通局认为 Uber 的安全隐患不容小觑。这已不是伦敦交通局第一次不满 Uber 了。早在 2017 年，伦敦交通局就裁定，Uber 在安全保障方面缺乏足够的 “企业责任”，其中包括了 Uber 举报罪犯的方式及对驾驶员进行背景调查的程序。之后，因为不满牌照被吊销，Uber 两次上诉，并分别在 2018 年 6 月和 2019 年 9 月获得了为期 15 个月的临时牌照及两个月临时牌照的延期，直到本月 25 日再次被吊销。

嘀嗒出行上线出租车打车助手

11 月 26 日，嘀嗒出行宣布，西安出租车智慧码升级新增 “打车助手” 功能，通过精准获取 1 公里内出租车实时位置和预计到达时间，为乘客规划最佳上车地点。

据介绍，微信搜索 “出租车智慧出行” 小程序，点击进入小程序可见首页显示 “打车助手” 与 “网约叫车” 两个板块。在 “打车助手” 板块，系统会自动推荐附近 3 个最佳打车点，点击其中一个打车点会展现 15 分钟内即将经过该打车点的空车数量、每辆车的车牌号、据打车点的实际距离和预计到达时间。若附近并无空车经过，系统会推荐市民查看其他打车点，或进入 “网约叫车” 板块线上呼叫出租车，帮助市民合理规划出行方式，避免路边空等的情况发生。乘客通过打车助手乘车后，也可扫车上的出租车智慧码享受网约化出行体验。

三星 Display 正在研发新一代 QNED 显示技术

据韩国媒体 etnews 报道，三星 Display 已经开始开发新型 “QNED” 显示技术，这是将 Nano LED 和量子点（QD）结合起来的新一代显示技术。

虽然三星 Display 已经决定将量子点有机发光二极管（QD-OLED）作为下一代大规模显示量产技术，但在内部三星 Display 仍在继续新的技术研发，QNED 技术就是其中一种。QNED 代表 QD + Nano LED，这是一项将量子点（QD）以喷墨印刷的方式放置在 Nano LED 上来增强色彩再现的新技术。三星内部使用 “Nano LED” 一词而不是 MicroLED，似乎也是想强调下一代技术的特殊性。