西班牙电动摩托车制造商 Torrot Electric 选择柏林电池即服务提供商 Swobbee 为其电池服务合作伙伴。Torrot 在欧洲和美国许多城市都提供共享出行服务，拥有约 5000 辆电动摩托车，是电动摩托车共享市场的领先供应商之一。现在 Torrot 电池系统将融合到 Swobbee 的电池更换基础设备中，目前已是 Swobbee 系统中的第三个电池。

Swobbee 已开发出欧洲首个电动轻型车（如电动摩托车和电动自行车）的开放式电池更换系统。该系统在试点成功后，最近已投入批量生产。据与 Torrot 的协议称，Swobbee 将在欧洲的 Torrot 共享站点上设立并运营共享点。双方还想合作对新电池的租赁报价进行测试及评估。

Swobbe 隶属于柏林初创公司 GreenPack mobile energy solutions GmbH（成立于 2017 年）。该公司的任务是建立移动及可持续能源网络，以推动能源和移动领域的转型。

德国 Torrot 公司董事总经理兼 Torrot Electric 公司业务发展负责人 Vahe Pekmez 解释称：“我们相信，未来，分散式充电站将在共享商业模式中其重要作用；作为这个行业的创新引领者，我们愿意为我们现有和未来客户提供这个解决方案。”

Swobbee 母公司 GreenPack 的首席营销官 Tobias Breyer 认为，电池交易对各方都是双赢的。他表示：“我们很高兴能与 Torrot 合作，一起为共享电动摩托车的未来铺路。共享模式在环境和经济上都是可持续的。同时，随着 Torrot 电池的出现，Swobbee 基站的应用范围越来越广，简化了大量出现的车的运营。我们相信 Swobbee 未来将成为微移动加油站。目前，Swobbee 系统已在准备额外的电池。”

翻译：夏慧