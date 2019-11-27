11 月 26 日，在 “迈向科创，音智达新一代数字化产品发布会” 上，专注于分析预测行业应用的大数据公司音智达，携手旗下生态公司亦策软件和英檬科技发布了新一代数字化产品。

亦策软件是音智达的子公司，带来了观数台的产品发布。据悉，观数台凭借其独特的关联引擎、增强智能、内存计算等核心技术，赋能企业深入全面地洞悉数据。观数台作为新一代增强智能协同 BI 平台拥有数据自动化、增强只能和无处不在的嵌入分析的特点，为用户提供了最相关的洞察分析和可视化，供用户进一步考虑和探索。观数台的各个组件：观数台 BI、观数台机器人、观数台移动端、观数台报表、观数台数据采集和观数台门户。其中观数台机器人——观哥，是一大亮点。“观哥” 全面支持中文自然语言，可以接受中文命令提示，实现自由中文对话，并有中文帮助零成本培训员工。“观哥” 在自由对话的中文场景中拥有：预测功能、上下文关联和邮件推送的功能。

英檬科技是一家新兴的科技型创业公司，为企业提供新零售场景的业务应用与中台产品，通过解决方案和相关服务帮助更多企业实践提升运营效率，做好数据驱动商业，完成数字化转型。2018 年底，英檬与音智达成为兄弟公司，将数据与应用能力紧密整合，共同打造更适合于未来的产品与解决方案。

随着中国城镇化发展，国内中产阶级日益壮大，用户拥有更大的购买能力。无论各位是来自哪个行业，都感受到了整个市场的激烈竞争，品牌越来越无法通过传统的产品结构、品牌影响力、销售渠道与营销模式来实现连续的业务增长。针对市场的需求，英檬推出了新零售业务应用与企业数字化中台两套解决方案。新零售业务应用着重帮助品牌解决私域流量下的精细化客户运营与精准营销，并且赋能线下导购来提升用户服务体验与业务转化率。企业数字中台主要解决品牌新场景快速接入，优化多业务系统间的高效协作与管理，并通过数据中台提升多类型综合数据分析与计算。

音智达 CEO 孙晓臻表示：“所有关于未来的预测，可能都是错误的，但希望有一些是有用的。创新与改变是一个艰辛且漫长的过程，我们愿与伙伴与品牌建立共创关系，一起探索这个精彩的过程。”