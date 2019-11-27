斗鱼发布了 2019 年第三季度财报，该公司总净营收为人民币 18.585 亿元（约合 2.610 亿美元），与上年同期的人民币 10.248 亿元相比增长 81.3%；净亏损人民币 1.654 亿元（约合 2320 万美元），而上年同期净亏损人民币 2.205 亿元。不按美国通用会计准则，净利润为人民币 7220 万元（约合 1010 万美元），而上年同期净亏损人民币 2.142 亿元。

总净营收中，直播服务营收为 16.624 亿元（约合 2.334 亿美元），同比增长 83.0%；广告和其他收入为人民币 1.961 亿元（约合 2850 万美元），同比增长 68.5%。

2019 年第三季度，斗鱼平均月活跃用户数（MAU）达 1.636 亿，相比 2018 年第三季度的 1.427 亿增长 14.7%；平均移动 MAU 达到 5210 万，比 2018 年第三季度的 4130 万增长 26.1%；平均付费用户数达到 700 万，比 2018 年第三季度的 420 万增加 66.0%。

斗鱼预计，2019 年第四季度总净营收将达到人民币 19.60 亿元至人民币 20.30 亿元，同比增长 68.9% 至 75.0%。