全球云通信公司 Infobip 于 2019 年 10 月 25 日宣布，已经为 ChatFin 启用了 WhatsApp 业务 API。ChatFin 是一家金融科技公司，最近推出了最新平台 ChatBack。用户可以通过 ChatBack 在 WhatsApp 上与企业进行沟通。

目前，该平台通过提供 ChatFin 的服务功能，进一步简化了消费者的日常工作。ChatFin 为南非汽车牌照续期提供简单、便捷的服务。通过一个 Infobip 集成点整合到 WhatsApp 业务 API 上的 ChatBack 应用，可直接为车辆牌照续期提供服务，被誉为南非首创。

现在，南非所有车主随时都可以在 WhatsApp 上为汽车牌照续期。整个过程只需不到两分钟，为他们节省了大量时间，而不必排长队等候。

ChatFin 首席执行官扬·科泽表示：“ChatBack 是专门为提升 WhatsApp 使用体验而设计的，旨在消除人们日常生活中不得不处理的繁琐步骤。对我们而言，选择合适的 WhatsApp 业务 API 提供商极为重要，而 Infobip 恰好符合所有的标准。Infobip 公司的业务经验、专业知识和庞大的全球客户群，都符合我们的理想要求。”

WhatsApp 拥有来自 180 多个国家的 16 亿用户，是全球最常用的聊天应用程序。它通过提供绿色的认证标志，来帮助用户快速识别企业是否是通过了认证。事实上，通过 WhatsApp 可以与真实企业或组织进行沟通，避免欺诈事件发生。

Infobip 南非总经理克雷格·格林伍德·塞尔比表示，这个车辆牌照续期服务极具创新性，已经对南非司机的生活带来了巨大便利。

他最后总结道：“我们看到 WhatsApp 的业务 API 有很多用途，但我们总是在寻找那些特殊的、可以改变人们生活的 API。市面上有很多常规支付平台和应用程序，但当我们确立了 ChatFin 的发展目标时，我们非常兴奋，因为它将在南非开辟一个全新的，‘提供便利’ 的市场” 。

翻译：汤航