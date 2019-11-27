Monzo、N26 以及 Starling 等挑战者银行越来越受消费者欢迎，数量稳步增长。它们迎合当今消费者需求，具有数据驱动的功能和移动优先战略，以此颠覆了传统银行体系。最近，这些公司的业务范围已经不限于存款、提供更广泛的产品和服务 (如贷款)，其中许多公司正成长为西方发展成熟的银行。

非洲大陆在消费贷款方面特别落后。我会见了两兄弟——Carbon（原名 Paylater）的创始人 Ngozi 和 Chijioke Dozie，他们想正面挑战这个领域。

早期情况

Dozie 兄弟在尼日利亚度过了他们的童年，11 岁时搬家，到英国的寄宿学校上学。尽管他们关系一直都很密切，但他们的兴趣大相径庭。高中毕业后，Chijoke 在雷丁大学学习经济学，Ngozie 在伦敦帝国理工学院学习物理学，之后在牛津大学获得了计算硕士学位。

大学毕业后，两兄弟的职业道路都集中在金融领域。Ngozi 在风险部门为 Arthur Anderson 工作，而 Chijioke 专注于新兴市场投资，即非洲 Zephyr 管理和国际金融公司 (IFC)——世界银行的私营部门分支。随后，兄弟俩继续攻读 MBA，Ngozie 就读于沃顿商学院，Chijioke 就读于哈佛大学。

Chijioke 在哈佛完成 MBA 课程时，Ngozi 在摩根大通投资银行部门工作期间建立了一个强大的网络。这对兄弟受到改善非洲大陆这股热情的推动，也已在各自的领域获得了足够的经验，现在想在他们的祖国尼日利亚大展身手。

Kaizen Venture Partners

由于非洲地区的相对波动性，投资往往主要集中于安全的大型公司，但在 20 世纪后期，传统私人股权开始进入非洲。Dozie 兄弟希望成立一只基金，专注于有可能颠覆传统行业但却资金有限的公司和企业。该基金被命名为 Kaizen Venture Partners，成立后不久便开始了融资。

事实证明，从传统渠道融资相对困难。尽管 Dozie 兄弟能从 Chijioke 的前任公司 IFC 获得投资，但大多数投资者更倾向于从传统的私人股本行业获得更安全的投资。因此，兄弟俩的第一笔投资最终来自家人、朋友和广泛的人际网络。由于早期执行的小交易质量高，他们在市场上建立了自己的信誉。他们能发现通常被人忽视的投资机会，并能从这些隐藏的机会中获得高额回报。

他们的共同投资者对此非常感兴趣。他们在卢旺达发现一家咖啡公司，咖啡行业是一个大多数投资者都很了解的行业，收入以美元计算，在非洲有很大的规模。然而，考虑到这些公司的成长性，以及非洲业务管理不可靠，于是这对兄弟经常将加入许多投资组合公司，担任首席执行官。这种既是经营者又是投资者的运营经验为兄弟俩的下一家公司 Carbon（原名 Paylater）奠定了基础。

Carbon

在经营了好几年的投资组合业务之后，Dozie 兄弟注意到一个市场缺口——尼日利亚传统银行提供的基本服务明显不足。由于信用报告基础设备陈旧，商业银行在提供消费者贷款时犹豫不决，而高企的政府债券利率又使不太可能改变此现状。兄弟俩认为，他们可以利用世界各地金融科技公司使用的技术和数据科学，收集非洲市场的数据，并挖掘这些数据，从而发明一种对客户进行信用检查的方法。

公司的第一次迭代叫做 Paylater。考虑到兄弟俩各自的背景，自然 Chijoke 是业务领导者，而 Ngozi 则是技术方面的先锋。他们着手收集数据，建立一个移动优先系统，根据客户以往的消费情况、收入水平和其他标准得出的信息，决定客户是否有资格获得贷款。

今天，Carbon 公司向成千上万的消费者和中小企业提供贷款，消费者贷款在 3 美元到 2600 美元之间，中小企业贷款在 5 万美元之间。他们的消费者基础涵盖了一系列的需求，从个人贷款购买住房，到中小企业市场摊位供应商寻找流动资金。

未来

Dozie 兄弟雄心壮志，希望 Carbon 不仅能增强他们的放贷能力，还能让整个非洲大陆的消费者获得高质量、可靠的银行服务，虽然在世界其他地方这些服务是理所当然的。他们不在乎地理位置，希望把 Carbon 打造成行业佼佼者，这进一步证明了该公司是非洲少数几个自愿发布财务报告的私营公司之一。

看看他们的财务报告就会发现，他们的支出回报（与更发达国家的许多挑战者银行相比）是惊人的，这证明，如果执行得好，由合适的人来管理，在非洲建立现代业务的潜力是巨大的。Carbon 的早期成功使 Dozie 兄弟获得了数百万美元融资，使其能在整个非洲扩大银行业务。

尽管他们在一个极其艰难的市场中取得了成功，Dozie 兄弟却很谦逊，他们知道自己所做的只是冰山一角，未来还有很多工作要做。他们谈到即将在肯尼亚扩大业务，我自己也曾在非洲大陆工作过，因此我直接了解非洲各国的文化差异有多大，尽管在外人看来它们与非洲以外国家的文化差不多。

我问他们打算如何解决这个问题，Chijioke 回答称：“我们将采取与 Kaizen 同样的方法，进入市场设置我们自己的东西，手脏之后再移交东西”，在一个与非洲相似的大陆，这必将是发现最好投资机会正确的方式。

翻译：夏慧

https://www.forbes.com/sites/tommywilliams1/2019/11/12/meet-the-dozie-brothers-two-nigerians-building-a-better-bank-for-africa/