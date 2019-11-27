塞内加尔创业法案已经由内阁通过，下个月将提交国民议会审议，审议通过后将正式生效。

根据 Disrupt Africa 2018 年 8 月的报道，塞内加尔创新生态系统的 60 多个主要参与者聚集在一起，于达喀尔的 i4policy 黑客马拉松上起草了一份创业法案。

塞内加尔创业法案包含了一系列旨在促进创新和创业的建议，涵盖了税收政策、创业融资、创业标签、数据收集与共享促进等领域，以便创业者能够制定更好的商业计划。

本月初，总统马基·萨勒的部长理事会审议并通过了该法案，该法案将于 12 月提交国民议会审议。如果该法案通过，塞内加尔将成为继突尼斯之后第二个通过该法案的非洲国家。

2012 年，意大利通过了全球第一部特定的创业法，非洲现在也越来越重视这方面。包括马里在内的许多国家都在为启动该法案而努力。Impact Hub Kigali 的联合创始人兼常务董事、i4Policy 的发起人乔恩·史蒂夫认为，至少有 10 个非洲生态系统正在努力制定这样的法律。

史蒂夫表示：“我认为几年后大家将这样提问：“还有多少个国家没有创业法案?” 今年，由 26 位非洲国家元首组成的 Smart Africa 董事会要求突尼斯政府打包分享他们创业法案中的经验教训。此外，i4Policy 签署国支持政策改革的工作正在成倍增加，同时支持这项工作的资源也在成倍增加。”

根据史蒂夫所说，政府开始认识到 “企业家是创业的专家”， 政府也越来越能对公共政策做出有意义的贡献。在此之前，如果初创企业提出立法诉求，最终都只能诉诸于现有的中小企业法律。

翻译：汤航