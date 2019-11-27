华为：5G 全网通领先高通半年，5G 手机不买双模后期或没法使用网络

本周，华为和荣耀相继进行了发布会，推出了最新的 5G 移动终端，其都使用了麒麟 990 处理器，这是目前华为最先进的 5G 移动解决方案（麒麟 990+巴龙 5000），按照赵明和余承东在发布会上表述的现状是，他们双 7nm 5G 双模芯片方案，领先友商骁龙 865+X55 预计 4~6 个月。

目前的现状是，高通的第二代 7nm 平台骁龙 865 预计将在 12 月 3 日于夏威夷举办的年度技术峰会上发布，而商用时间可能要等到明年 2~3 月份，以三星 S11、小米 10 等手机的推出为开端。至少从这个角度来看，华为并没有夸大表述。

Twitter 清理非活跃账号：12 月 11 日前登录，否则将被删除

腾讯科技讯 11 月 27 日消息，据外媒报道，Twitter 正在向非活跃帐户所有者发送电子邮件，并发出警告：在 12 月 11 日之前登录，否则这些帐户将被删除，其用户名将再次被抢注。任何超过六个月没有登录的帐户，都会收到电子邮件警告。

Twitter 发言人通过电子邮件称：“作为我们为公众提供对话服务承诺的一部分，我们正在努力清理不活跃的账户，以提供更准确、可信的信息。这项努力旨在鼓励人们在注册帐户时积极登录并使用 Twitter。我们已经开始主动接触那些六个多月没有登录 Twitter 的帐户，并告知他们，由于长期不活跃，他们的帐户可能会被永久删除。”

“携号转网” 服务今天正式上线，在全国范围推行

新京报讯 11 月 27 日上午，全国 “携号转网” 正式提供服务启动仪式在京举行。从今天开始，“携号转网” 服务正式走出试点省份，与全国广大移动通信用户见面。

今年 3 月 5 日，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出，年底前在全国实行携号转网。两个月后的 5 月 14 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署进一步推动网络提速降费，要求 11 月底前在全国全面实施 “携号转网”，深入做好准备工作。

美团点评涨超 3% 再创上市新高 市值突破 6000 亿港元

腾讯证券 11 月 27 日讯，美团点评涨超 3% 创上市以来新高，报 103.9 港元每股，市值达 6031 亿港元。

野村发表研究报告称，将分别升美团点评 (03690）2019 及 2020 年收入预测 2% 及 3%，并将其目标价由 107 港元升至 120 港元，维持 “买入” 评级。

亿航第三次更新招股书：第三季度营收大增，主要来自空中交通业务拉动

据 IPO 早知道消息，无人机制造商亿航于美东时间 11 月 26 日向美国证券交易委员会（SEC）更新了其递交的 F-1 招股文件，主要增加了 2019 年 Q3 的财务数据。这也是亿航第三次更新 F-1 文件，其预计以 “EH” 为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

招股书显示，亿航无人机是一家智能自主飞行器科技创新公司，通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器（AAV）, 为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。