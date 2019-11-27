小米发布了第三季度财报。该公司第三季度营收 536.6 亿元，去年同期为 508.46 亿元，同比增长 5.5%；经调整净利润为 34.72 亿元，同比增长 20.3%。

第三季度，小米智能手机部分的收入达到人民币 323 亿元，同比减少 7.8%；智能手机销量达到 3210 万部，去年同期销量为 3330 万部。

IoT 与生活消费产品方面部分收入为 156 亿元，同比增长 44.4%。此外，小米的智能电视业务在中国大陆及境外市场均持续保持领先地位，2019 年第三季度智能电视的全球出货量达 310 万台，同比增长 59.8%。

小米第三季度互联网服务收入 53 亿元，同比增长 12.3%；广告业务收入 29 亿元，同比下降 9%。小米称主要原因是广告收入中的预装收入降低，由去年同期的 8.254 亿元下降到人民币 3.766 亿万元。

2019 年第三季度，小米游戏收入 8.223 亿元，同比上涨 26%；其他互联网增值服务收入 16 亿元，同比增长 78.2%；小米境外市场收入 261 亿元，同比增长 17.2%。来自境外市场的收入占小米集团总收入的比例为 48.7%。

题图：豆腐/动点科技