苹果近几年大肆宣传它在隐私保护方面作出的努力，然而这也遭到一些批评，有人认为苹果以保护隐私为由进行垄断行为。华盛顿邮报报道称，负责针对大型科技公司进行反垄断调查的美国议员正在审查苹果 iOS 13 中隐私方面的改进，包括与位置数据有关的限制，寻找存在反竞争行为的证据。

美国众议院司法反垄断委员会主席、众议员 David Cicilline 称，他越来越担心科技公司利用保护隐私作为垄断行为的借口。如果美国没有强有力的隐私保护法案，苹果等公司将利用自己作为事实上私人监管者的角色，获得更大优势。

以往，应用程序开发者可以要求用户允许应用程序在未使用的情况下跟踪他们的位置，但新的系统中，应用的开发者无法在用户首次安装应用时提出这样的要求。一些应用程序，如帮助用户追踪物品的设备制造商 Tile 会需要这样的权限，但新的系统限制了这一权限。

相比之下，苹果可以追踪 iPhone 用户的位置，虽然用户可以在设置菜单的隐私选项中将它关闭。

同样的问题也出现在 NFC 芯片上，有开发者抱怨苹果没有开放 NFC 芯片给第三方支付产品使用，而苹果自己的 Apple Pay 则霸占了这一功能。苹果发言人则回应称，向其他移动支付服务商提供 NFC 芯片访问权限，可能会影响用户体验，并对安全性造成损害。