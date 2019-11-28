Cognigy 是一家领先的企业软件供应商，提供人工智能自动对话服务。该公司今日宣布完成了第二轮融资。这一轮 A 轮融资 550 万欧元，由科技风投集团 DN capital、Nordic Makers 和 Inventures 领投。Cognigy 目前正准备加快在美国市场的扩张。

许多公司需要智能、集成的支持服务，这些服务既可以提供自动化流程，又可以提供无缝用户体验。Cognigy 利用人工智能自动对话技术，为博世、汉莎和汉高等大型企业提供这项服务。这种高度复杂的技术通过与商业智能、客户关系管理和企业资源规划工具整合，实现无缝连接关键操作触点。用户可以通过简单对话形式访问实时数据。从客户服务到高级 IT 运营管理，Cognigy 都提供对话这种快速、高效的方式，来传递访问结果。

即使你不是一名电脑工程师也能使用 Cognigy。通过它的低层代码对话编辑器，Cognigy.AI 让诸如对话设计师或项目经理等普通开发者，也能够轻松地访问识别程序界面。

成立于 2016 年的 Cognigy 被 Gartner 认定为 “AI 对话平台优秀供应商”。如今，该公司正在美国、欧洲和亚太地区进行快速扩张。目前公司员工数量增加了一倍，并在美国组建了一个战略营销团队。

DN Capital 投资经理盖伊·沃德·托马斯表示：“得益于 Cognigy 的人工智能对话平台，各个行业的公司都可以将高度复杂的客户服务自动化，这是目前行业里最先进的技术。Cognigy 将这项复杂的、颠覆性的技术带给了大家。这些公司不需要再担心没有优秀的客户服务。所以我们看到了光明的发展前景。“

Cognigy 公司董事长丹尼斯·沃尔什表示：“Cognigy 的技术在行业内是独一无二的，因为它提供了意义重大、实实在在的成果，而不仅仅是一个概念。随着我们的产品推广出去，市场对我们软件的需求会迅速增长。这笔投资可以帮助我们迅速扩大业务规模，实现我们的目标。”

翻译：汤航