芬兰最大的金融科技公司 Enfuce 日前获得 1000 万欧元融资，该轮融资由 Maki.vc 领投，Nordea，LähiTapiola 和 Finnvera 跟投。作为北欧发展最快的金融科技公司之一，这家初创公司将利用这笔资金向全球扩张，并推广其最新可持续发展业务– 我的碳行动。

Enfuce 是丹尼斯·约翰逊和莫妮卡·利卡玛于 2016 年创立的公司，总部位于埃斯波，主要为银行、金融科技公司、金融运营商和商户提供支付和开放银行服务。

该公司首席执行官丹尼斯·约翰逊表示：“今年对于 Enfuce 来说可谓开天辟地的一年，因为我们新增了许多重要的合作伙伴，并启动了两个全新业务，即开放银行平台和可持续性服务。我们非常感谢 Nordea 和 LähiTapiola 对我们的支持，并感谢 Maki 在 B2B 软件和规模扩展方面带给我们许多有价值的专业知识，我们相信这些对我们进行全球扩张都是极有帮助的。

Enfuce 拥有 800 万终端用户，并与万事达、Visa、亚马逊网络服务和 D-mat 等巨头，以及包括 the Danish Pleo 在内的金融科技领域后起之秀取得合作。它最近推出了 “我的碳行动”，这是一项面向银行、金融运营商和商家提供的开拓性服务，可以帮助他们的客户跟踪每笔交易的实时碳足迹。

Maki.vc 的创始合伙人 Ilkka Kivimäki 表示：“长期以来，我们一直在密切关注金融科技领域，并关注一些有前景的初创公司。Enfuce 和他们在金融行业的优秀团队让我们相信，他们的新业务经得起时间考验，可以广泛服务于支付行业，是一个可以在全球推广的平台。”

翻译：汤航

https://tech.eu/brief/enfuce-10-million-fintech/