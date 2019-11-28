西班牙网络安全初创公司 Buguroo 已完成 1100 万欧元 A 轮融资，以扩大其防范金融欺诈平台。该轮融资由专注于网络安全的 VC Ten Eleven Ventures 和专注于西班牙和拉美地区的 VC Seaya Ventures 领投，Inveready Technology Investment Group 和 Conexo Ventures 参投。

Buguroo 位于马德里，开发出一种基于深度学习的在线欺诈检测和预防技术，结合了行为生物识别、恶意软件检测以及设备评估。目前，Buguroo 为欧洲和拉丁美洲 5000 多万客户提供从登录到注销整个过程的金融服务保护。

有了这笔新融资，Buguroo 将扩大在欧洲和拉丁美洲地区的销售和营销力度，同时还将把业务扩展到新的地区，特别是美国、英国、法国和德国。

这笔融资还将用于加快公司产品开发，包括 Buguroo 的 “诈骗猎手”。此功能可识别及追踪诈骗犯及其同伙的行为模式，利用深度学习的方法，找出蒙在鼓中的诈骗受害者，告知其诈骗情况，以及识别诈骗犯的作案手法。

“通过对销售和营销的集中区域投资，我们已经证实了我们的解决方案的可行性。Buguroo 的创始人兼首席执行官 Pablo de la Riva 表示：“我们很高兴能得到新投资者的支持，他们使我们能够继续为全球银行提供这种一流的解决方案，并加快在线欺诈检测方面的创新。”

Ten Eleven Ventures 的管理合伙人 Alex Doll 评论称：“我们很高兴支持另一个令人激动的新团队，他们使用人工智能改变网络安全。Pablo 和 Buguroo 团队是有天赋的创新者，他们发现了一种利用人工智能减少网络欺诈的独特方法。我们对他们在欧洲和拉丁美洲的客户吸引力印象深刻。我们期待着帮助他们建立一家全球网络安全公司。”

翻译：夏慧

https://tech.eu/brief/madrid-based-buguroo-banks-e11-million-series-a-to-combat-online-financial-fraud/