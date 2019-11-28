MTN 尼日利亚公司已经开始 5G 试点，这是该地区 2020 年初始计划的一部分。MTN 集团表示，这是西非首次尝试 5G 技术。

尼日尼亚通信技术和数字经济部长伊萨·阿里·潘塔米博士、ICT 基础设施提供商、华为和其他相关公司一同参加了在阿布贾举行的开幕庆典。庆典活动展示了 5G 技术在虚拟现实、游戏、3D 全息通信和视频会议中的应用。

MTN 与通信技术和数字经济部、尼日利亚通信委员会、华为 (阿布贾分公司)、中兴 (卡拉巴尔分公司) 和爱立信 (拉各斯分公司) 合作，一起展示了 5G 技术如何推动经济增长，如何进行社会应用，以及该技术未来发展潜力。

该公司表示：“这对我们来说是历史性的时刻，因为这意味着尼日利亚及其民众有了更多新的可能性。这项创新技术肯定会促进我们的发展。”

伊萨部长在参观了展览摊位后强调，5G 技术在促进可持续发展方面有巨大潜力。他还指出，这项创新对我们的经济至关重要，因为它有很多优势，比如降低延迟、提升速度、引发数字革命等等。

Techpoint Africa 在一条推文中指出：“5G 和 4G 的主要区别在于延迟。在 5G 网络上，数据的发送和接收速度是 4G 网络的好几倍。“MTN 尼日利亚公司首席执行官承认，与 NCC、尼日利亚交通部、华为和其他公司的合作才使这次试点成为可能。

同时，此次 5G 测试将在 NCC 分配给 MTN 的试点频段内运行 3 个月。这是为了确保它是有效且持续的。使用 MTN 的 5G 试点实现了超过 2Gb 的传输速度，延迟小于 5ms，这是非洲移动网络上实现的最快的传输速度。此次 5G 试点基于商用基带硬件，支持 5G 移动网络。

此外，NCC 执行副主席乌马尔·丹巴塔教授指出，5G 试点表明，通过建立 5G 基站降低网络延迟，将改变尼日利亚人的生活，将会实现该地区新的发展。

翻译：汤航

http://venturesafrica.com/mtn-launches-5g-trial-to-drive-economic-growth-in-nigeria/