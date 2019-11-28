Uber 联合创始人股票变现金额达 17.1 亿美元

据外媒报道，网约车公司 Uber 向美国证券交易委员会提交的文件显示，其联合创始人，前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克最近又变现了价值超过 2.5 亿美元的股票。从 11 月 6 日开始的一系列销售中，卡兰尼克的变现金额达到了近 17.1 亿美元。11 月 6 日，Uber 对内部和早期投资者在 180 天禁售股票的限制结束。2017 年，卡兰尼克在遭受性骚扰和歧视指控后，被罢免了首席执行官一职。

传苹果明年将推超过四款新 iPhone：最大尺寸 6.7 英寸

据韩国新闻网站 ETNews 报道，业内消息人士透露，苹果公司将在 2020 年扩大 iPhone 的显示屏尺寸选择，发布一款更小的 5.4 英寸 iPhone、一款 6.1 英寸 iPhone 以及一款屏幕最大的新 iPhone，其显示屏尺寸将为 6.7 英寸。苹果公司尚未就此消息置评。

美法官：Facebook 必须面对数据泄露案非索偿集体诉讼

美国的一名联邦法官表示，2018 年 9 月数据泄露案中多达 2900 万名个人信息被盗的 Facebook 用户不能作为一个群体提起索偿诉讼，不管是信用监控成本，还是被盗个人信息的价值减损，都不是可以支持受影响用户发起集体诉讼的 “可认知损害”。他表示，“Facebook 屡次给用户隐私带来了损失，这意味着有必要对其进行长期监督”。

优信 Q3 财报：全国购营收同比大涨 247% 精细化运营成效显著

北京时间 11 月 27 日，国内最大的二手车电商平台优信 (NASDAQ:UXIN) 公布 2019 年第三季度未经审计的财务报告 (以下简称 “财报”)。财报显示，优信整体业务继续保持稳健增长。Q3 总营收达到 4.61 亿元（单位：人民币，下同），同比增长 33％，超出此前指引上限。其中 2C 全国购业务继续迅猛增长，营收达到 3.28 亿元，同比增幅高达 247%；同时，不按美国通用会计准则（non-GAAP）计，调整后持续经营净亏损同比大幅收窄 40%，毛利率进一步上升至 55%，表明优信在保持快速增长的同时，精细化运营成效显著。