德国巴伐利亚州本地云定价软件 Pricefx 完成 2300 万欧元 B 轮融资。该轮融资由 Digital+ Partners 和 Bain & Company 领投，A 轮投资方 Talis Capital 参投。继 2018 年 12 月 A 轮融资 2500 万欧元后，B 轮融资总额达到 4800 万欧元。

这家德国公司为企业（不论规模）提供基于本地云架构的价格优化、管理 (PO&M) 和配置价格报价 (CPQ) 的模块化 SaaS 解决方案。Digital+ Partners 创始合伙人 Axel Krieger 表示：“Pricefx 以客户为中心，通过提供功能丰富、高度灵活、无风险、快速实现的定价工具，已成为市场上领先的 SaaS 定价解决方案提供商。”

事实上，Pricefx 还赢得了 2019 年销售和营销技术奖 (SAMMYs) 的年度产品奖，这是目前唯一的定价解决方案。

在最新一轮融资之后，该公司的估值在过去一年里增长了近两倍。B 轮融资将帮助 Pricefx 拓展其平台，并完成一些战略性并购交易。

Pricefx 首席财务官 Tom Fencl 解释称：“公司增长势头强劲，尤其是在美国。这笔融资使我们能够在 2020 年将销售和营销方面的投资增加一倍以上。随着公司的发展壮大，我们也开始考虑收购其他公司，扩大我们在优化和人工智能领域的职能范围，并通过专业的行业知识和专业技能为客户提供更高的价值。”

首席执行官兼联合创始人 Marcin Cichon 评论道：“这笔新融资将使我们进一步扩大我们的平台能力，增加新的功能，并在 2020 年向市场推出几款新的、改变游戏规则的产品。我们期待通过有机增长和更多伙伴关系的建立，以及战略项目，继续在全球扩大业务。我们的投资者对我们前行的道路感到兴奋，B 轮融资有助于在我们进一步扩大业务之前巩固他们的地位。”

贝恩公司 (Bain & Company) 合伙人兼董事、该公司全球定价产品主管 Ron Kermisch 表示：“过去一年里，我们一直在与 Pricefx 合作，为市场推出了一款新的颠覆性产品。我们对未来的创新感到非常兴奋，也很高兴看到 Pricefx 实施其战略，成为真正的定价软件标准。”

翻译：夏慧