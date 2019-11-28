Widget Brain 是一家快速成长的荷兰初创公司，提供排班表优化技术，目前正利用 Volta Ventures 投资的 200 万欧元向全球扩大业务。有了这笔融资，Widget Brain 计划迅速向全球扩大业务，加强现有合作伙伴关系，并以更快的速度在澳大利亚、欧洲和北美建立起新的合作关系。

Widget Brain 的使命是通过预测和安排使员工的幸福、执行力最大化，业务表现最优化。该公司拥有人工智能驱动的劳动力优化服务，能让公司中和不同业务目标，实现完全自动化的排班过程，生成更佳的时间安排表，也减少了 75% 以上的排班时间。目前，劳动法更为严格，员工不易招聘，离职率高，劳动力成本不断上升，SLAs 竞争更为激烈，Widget Brain 的技术应运而生。

Widget Brain 于 2015 年底在荷兰鹿特丹成立，这是他们第一次融资到外部资金。公司客户有：麦当劳 (McDonald’s)、道明比萨 (Dominos Pizza)、Facilicom 和 CitizenM 等主要企业。这些企业完全遵守当地劳动法，制定了更公平、更透明的工作时间表，其收入和劳动力成本提高了 5%。自 2015 年以来，公司在美国佛蒙特州伯灵顿市和澳大利亚堪培拉市又开设了两家办事处，现有员工 40 多人。

“越来越多的客户要求我们提供自动排班服务，他们每月向我们支付费用，我们向其提供前所未有的最好的排班服务。由于我们的 MRR 增长了 141%，夏天的时候我们决定，是时候吸引增长型资本来支持公司的发展了。我们在 Volta Ventures 找到了最好的合作伙伴。他们相信我们作为一个管理团队的愿景，全心全意地支持我们的扩大业务战略。”

Volta Ventures 合伙人 Sander Vonk 补充道：“在 Widget Brain，我们发现了一个罕见的组合，一个经验丰富的优秀团队构建了技术，证明了产品适合市场，现在准备扩大业务规模。我们期待并支持这个团队继续前进，相信这个团队会取得不菲的成就。”

翻译：夏慧