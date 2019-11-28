腾讯推出新社交产品 “有记”

虽然微信和微博已经成为很多中国人的必备社交应用，但它们似乎都不想止步于此，微博不久前推出一款类似 Instagram 的应用 后，腾讯这几天也上线一款名为 “有记” 的产品。

从 App Store 的介绍来看，与其说是像 Instagram，“有记” 的用户界面和微信朋友圈更为相似，不同的是，“有记” 还提供 “话题广场”、“话题日报” 等功能，用户可以通过微信或手机号码登陆。

“有记” 由深圳市网视界科技有限公司开发，而这家公司的负责人就是腾讯高管魏颖和谢晴。

目前 “有记” 只在苹果 App Store 上架，并且似乎只在中国区上架，用户下载登陆后需要输入邀请码才能使用。在 App Store 的评论中可以看到，开发者表示目前应用还处于 “定向邀请注册的阶段”，另外两则评论内容同样是索取邀请码。

雷军：小米手机销量下滑系稳健去库存所致，明年至少发布 10 款 5G 手机

11 月 28 日消息，继小米发布 2019 年第三季度财报后，雷军最新的表态是，2020 年小米将全力发力 5G，同时还会继续坚持手 AI+loT 两大核心业务的战略。

针对第三季度手机收入和销量同比下滑，雷军重申，现在处于 4G 向 5G 切换期，手机市场大环境承压，小米选择了稳健增长，提高自己的盈利能力和现金储备，把不良的库存都消化掉了，所以小米处在一个非常健康的时期。

与此同时，雷军宣布，全速推动 5G 手机进程：“12 月 10 日将发布第一款 5G 双模手机 Redmi K30，我们明年至少发布 10 款 5G 手机，而小米将全力推动 5G 手机的研发和推广，明年上半年 2000 元以上产品都会是 5G 手机。”

爱奇艺想涨会员价，网络视频平台扭亏为盈遭遇困境

近日，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华对外公开表示：“爱奇艺正在酝酿会员费用上涨，不排除会员率先提价，但并无时间表。” 不久前，爱奇艺发布的 2019 年第三季度财报显示，公司本季度营收约 74 亿元，会员费收入过半达 37 亿元，但营收增速放缓，亏损幅度也进一步拉大，净亏损达 36 亿元，这是爱奇艺财报披露以来亏损最大的一次。

爱奇艺想上涨会员费用情有可原。爱奇艺会员数已经过亿，但如何将流量变现，仍是困扰爱奇艺的难题之一。在会员费收入占比逐年提高、广告收入占比逐年下滑情况下，会员费要比目前上涨一倍才能扭亏。其实，国内网络视频巨头都面临多年的亏损困境，而随着行业人口红利逐渐消失，进一步加大了扭亏难度和风险。

三星 Note10 Lite 新机曝光

11 月 28 日消息 美国 FCC 最近对三星 Galaxy Note10 Lite 的 S Pen 进行了认证，这意味着 Galaxy Note10 Lite 即将推出。但是，目前不确定这支手写笔是否能与 Galaxy Note10 所提供的功能一样。

除了 S Pen 以外，我们目前对三星 Galaxy Note 10 Lite 的了解很少，三星 Note10 Lite 将具有 128GB 的内部存储空间。相对而言，三星 Galaxy S10 Lite 曝光了大部分配置。三星 Galaxy Note10 Lite 和 Galaxy S10 Lite 都将在 12 月份发布。

三星 LG 将为 2020 年 iPhone 供应 OLED 屏幕

腾讯科技讯 11 月 28 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，三星显示器公司 (Samsung Display) 和 LG 显示器公司 (LG Display) 将向苹果提供 OLED 屏幕，用于后者预计于 2020 年秋季发布的新 iPhone 机型。此前有传闻称京东方很有可能为苹果供应 OLED 屏幕，但现在看来，这两家韩国显示器制造商将继续作为苹果唯一的 OLED 屏幕供应商。

由于在开发和产量方面进展缓慢，京东方很有可能这次不会被列为供应商。如果京东方被淘汰，三星显示器公司和 LG 显示器公司很可能会瓜分 6.1 英寸 OLED 面板的供应。