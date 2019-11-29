消息称 BOSS 直聘完成数亿美元融资，有腾讯参与

据 36 Kr 报道，BOSS 直聘已完成新一轮数亿美元融资。根据一位接近交易的知情人士说法，此轮融资 “分多次”，包括 E1 和 E2 轮，腾讯领投了其中一轮，投后占股接近 10%。

报道称，上述知情人士表示，BOSS 直聘本轮的大金额融资，主要是 “要做增长”。

不过对于融资的消息，BOSS 直聘不予回应，腾讯方面 “不予置评”。

特斯拉宣布电动皮卡预定超 25 万辆

据经济参考报报道，美国电动汽车制造商特斯拉表示，其电动皮卡 Cybertruck 推出不到一周时间，预定数量已经超过 25 万辆。特斯拉还和美国福特汽车在社交网站上互杠下战帖，都宣称自家的电动皮卡车是业界最强。

特斯拉上周发布其 Cybertruck 皮卡，并接受顾客预订，可预订的 Cybertruck 皮卡包括 3.99 万美元、4.99 万美元和 6.99 万美元三款车型。这款皮卡目前尚未投入生产，特斯拉准备到 2021 年下半年左右再开始生产。

微软称 8 万台电脑感染病毒 被用来挖掘比特币

据新浪科技报道，微软近日声称，自 2018 年 10 月起，一种名为 “Dexphot” 的恶意软件感染了全球近 8 万台计算机，并用来挖掘比特币等数字加密货币。

Dexphot 的目的不是为了窃取数据，而是掠夺被感染计算机的硬件资源。Dexphot 幕后操控者使用被感染计算机来挖掘数字加密货币，从而创造收入。

今年 6 月以后，随着微软推出对策来提高检测和阻止攻击，Dexphot“僵尸网络” 的规模已经缩小。

苹果首席设计师艾维正式离职

据新浪科技报道，11 月 28 日晚间，苹果公司更新了官网上的 “高管信息页面”，IT 界知名设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）的照片和资料已被删除。这意味着艾维正式离职。

苹果今年 6 月底曾宣布，公司首席设计师艾维将于今年晚些时候离职。在过去的 20 年时间里，艾维参与了苹果发布的几乎每一款产品的设计。

艾维在接受英国《金融时报》采访时透露，他将于 2020 年创办自己的设计公司 LoveFrom，他的好友、苹果公司的同事马克·纽森（Marc Newson）将加入他的新项目。艾维还表示，苹果将是新公司的首批客户之一。

Facebook 和 Instagram 感恩节当天发生宕机

据新浪科技报道，11 月 29 日凌晨消息，Facebook 及其旗下 nstagram 都在周四感恩节当天发生了宕机现象。

Instagram 承认了出现的问题：“有些人目前无法访问 Facebook 的一系列应用，包括 Instagram。”

Facebook 则表示：“今天早些时候，我们的中央软件系统之一发生了问题，导致许多人在访问 Facebook 的应用家族时出现问题。”

Facebook、Instagram 和 WhatsApp 在今年 3 月都发生过宕机，持续时间超过 24 小时，原因是 “服务器配置更改”。