AutoNode.cn：本周的新能源市场，依然热火朝天，新闻不断。赶紧扫描一下二维码，关注微信号，收取第一时间的信息。

– www.AutoNode.cn –

特斯拉 Cybertruck | 福特野马 Mach-E | 小鹏 P7 | 宝马 IX | 2020 电气化

法拉第 FF91 | 拜腾 Byton | 奥迪 e-tron sportback | 现代 Vision T

大众 ID | 捷豹驾驶员监控 | 宾尼法利纳 Pura Vison | 雷克萨斯 UX 300e

AutoNode（公众号 ID：autonode99）AutoNode 伴随着这个交通变革的时代而来，除了把最新的新能源汽车资讯推送给读者，我们还会锁定最前沿的技术突破、最具活力的创新交通工具、最具前瞻性的行业信息、包含交通科技、无人驾驶、电池技术、新充电设备、共享交通、材料科技、地图软件、物联技术、人工智能等，带来一手的报道。同时，我们还会把 AutoNode.cn 打造成一个平台。链接制造商（汽车，自行车，公共汽车或卡车等），供应商，公用交通事业，电池制造商，移动或服务提供商，无人驾驶技术团队等，把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。