AutoNode.cn：本周的新能源市场，依然热火朝天，新闻不断。赶紧扫描一下二维码，关注微信号，收取第一时间的信息。
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- 宝马和 Straus 有机奶牛场为加利福尼亚提供清洁能源
- 日本邮政订购了 1,200 辆三菱 Minicab MiEV 电动运货车
- 梅赛德斯-奔驰的 Sideguard Assist 帮助卡车司机检测电动踏板车
- ADAC 欧宝 e-Rally 杯赛将于明年开赛，启用全球首个电动单人赛车
- 加快电气化，福特的全电动运输车全顺将于 2023 年问世
- Fisker Ocean 电动 SUV 现在可以接受月租预订，只销售少量车型
- 新型保时捷 911 中支持 “湿度检测模式” 的 HELLA SHAKE 技术进入批量生产
- 抛开订单量，现在特斯拉 Cybertruck 的产量仍然是个谜
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- 高通和西门子汽车在工业环境中建立了首个 5G 专用独立网络
- 荷兰初创公司 Squad Mobility 推出了首款城市太阳能电动汽车 Squad
- 英国道路使用者希望电动汽车听起来像汽油或柴油汽车，以保护弱势行人
- 特斯拉 Cybertruck 可能是警察，消防，水务，军事等特殊行业的理想之选
- 特斯拉在韩国开始交付 Model 3，并举行特别活动
- 福特将利用对汽车初创公司 Rivian 的投资为其林肯品牌生产电动 SUV
- 特斯拉引领井喷，八家电动卡车制造商将在 2021 年之前占领美国市场
- 保时捷将首次投放超级碗广告，推广其电动 Taycan 跑车
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