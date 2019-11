韩国 COMEUP 2019 的主办方是 Ministry of SMEs and Startups 和 Korea Institute of Start-up and Entrepreneurship Development,看上去是个政府驱动的创业活动。前两年曾经来过一次连韩国总理都出席的创新大会,除了场面漂亮,内容却很一般。所以收到韩国创业大会 COMEUP 2019 的邀请,其实最开始没什么感觉。但是,因为是原来韩国很有名的创新峰会 beSUCCESS 的创办人 James 的邀请,所以我也看了看 COMEUP 2019 的官网,在开场演讲嘉宾名单里却发现有不少是我认识的韩国朋友。这些朋友,有韩国知名早期投资 FuturePlay 的 Junghee Ryu, 有在韩国运营 7 年的 Sparklabs 的 Eugeue Kim 等等,这些朋友的名字出现在日程最前面让我感觉有点奇怪的原因,不是因为他们没有名气,而恰恰相反,就是因为他们都是非常 “接地气” 的韩国创业圈内非常有名气的人,按道理他们来政府大会就该是走走过场罢了。所以,我最后决定去看看,所以早上 7 点从雅加达落地首尔,连酒店也没有来得及去 9 点就出现在会场了。

COMEUP 2019 第一天的开场典礼也让我眼前一亮,韩国分管中小企业和创业公司的政府官员带领着一群韩国本地的知名企业家和知名投资人穿着 COMEUP 的卫衣一起入场。有了这些真正的业内专家的参与,这场大会的主题非常鲜明: Meet the Future, 而其选择的八大行业也很接地气,不再泛泛而谈:移动 (Mobility), 食品 (Food), 娱乐 (Entertainment), 时尚和美容 (Fashion&Beauty), 金融 (Fintech),生物和健康 (Bio&Health), 前沿科技 (Frontier Tech),教育和生活方式 (Education&Lifestyle)。

(从左到右: Junghee Ryu, CEO, FuturePlay; Taekkyung Lee, Representative Partner, Mashup Angels; Yongkwan Lee, CEO, Bluepoint Partners; Eugene Kim, General Partner, SparkLabs)

而高瓴资本投资的韩国外卖快递服务 Baedal Minjok 的运营商 Woowa Brothers 的首席执行官 BongJin Kim 的开场演讲也让人印象深刻。

为什么会选择这八大行业,Bongjin 给出的下面这张图表很说明问题。他比较了美国市场从 1997 到 2017 年主要的七大行业的消费增长趋势。其中,只有娱乐这块在美国是在降低的,但是相信大家都知道在亚洲在线娱乐发展这几年反而很快。

Bongjin 也分享了他对韩国在未来创新方面的看法。对于现在韩国创新遇到的问题,他比较了全球几个主要市场中企业的的成立时间。中国公司的历史大部分都是 15-30 年,所以非常年轻化;日本的公司历史集中在 45-75 年,百年老店也很多;他认为美国的情况最为健康,有百年老店而大部分在 30-45 年也相对成熟;而反观韩国大部分公司都集中在 45-60 年,韩国却需要更多的年轻公司。

对于韩国创新未来十年展望,他认为韩国不仅仅出现更多的独角兽,也希望有更多的全球独角兽被韩国的资本投资。他特别提到这方面美国和中国就已经做的很好, 而韩国资本却缺席了全球主要的前 30 家独角兽的投资机会。

国内也有很多所谓国际化的创新峰会,政府参与主办的也不少,而其中大部分峰会的目的,都是招商引资。印象里很少把向国际推广中国创新作为重要目的的。 众所周知,韩流 K-Pop 在全球非常成功,这离不开韩国政府力量的驱动。也许是同样的思维, 韩国分管中小企业和创新公司的 Junghoon Cha 部长, Deputy Minister of Ministry of SMEs and Startups 在媒体采访室几次提到,COMEUP 希望能成为全球性的大会,而韩国也特别希望借助 COMEUP 将更多的韩国科技公司和韩国资本推向全球市场。值得一提的是,韩国也把东南亚市场放在了韩国公司出海非常重要的地位。

(Junghoon Cha, Deputy Minister of Ministry of SMEs and Startups)

八大主题,两天时间分别在两个会场分别进行。每个主题,除了主题演讲,也有创业公司的 Demo。我特别去听了听食品科技 Foodtech 的部分,在下一篇文章我会详细来分享。