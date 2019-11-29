认知智能公司渊亭科技已完成亿元 A 轮融资，本轮融资由中电中金基金领投，厦门创投跟投。该公司此前获得天使轮及 Pre-A 轮融资，融资额累计近亿元。

渊亭科技成立于 2014 年，是一家专注于认知智能、致力于 “AI+行业” 解决方案的创新型公司，重点面向运营商、金融、军政和互联网领域提供大数据应用产品与解决方案。

该公司自主研发了 DataExa-Insight 数据洞察平台、DataExa-Sati 认知计算（知识图谱）平台、DataExa-Suite（包括自然语言处理引擎、推荐引擎、规则引擎、社会网络分析引擎、数据采集处理引擎和数据分析挖掘引擎等组件）等产品。

其产品已成功应用于国防（中国陆军、空军、军委装备发展部等）、银行、证券（广发证券行业图谱应用等）、公安（多省市情报图谱）、民航（海南航空等）、运营商（中国移动集团、多省移动公司等）、电力（多省电网公司）、医疗等各大行业领域。

中电中金基金合伙人周旋表示：“我们在这个时候选择投资渊亭科技，除了非常欣赏以万福为首的扎实、接地气的技术和运营团队外，我们主要看重其有明确的落地场景并已与非政府类头部客户建立了直接且实质的商业关系。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。