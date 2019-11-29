加纳央行可能很快就会推出一种数字货币——e-cedi。在本周举行的年度银行会议上，加纳银行行长 Ernest Addison 发表讲话，宣布银行正在商讨如何探索数字货币的未来。

他说道：“世界银行还在与主要利益相关者进行商讨，研究中央银行数字货币的试点项目，不久后可能发行 e-cedi”。

Addison 表示:“数字时代为金融行业提供了巨大的潜力，让它们重新定位，以满足消费者和企业对金融服务的新需求。” Addison 认为，增长潜力显而易见。“2017 年至 2018 年间，移动货币交易量从 9.82 亿增至 14 亿”。

据 Techweez 报道，这是 “加纳央行前所未有的举措”。央行因 “数字货币”，尤其是区块链性质货币的崛起而声名狼藉，因为它们使这些货币变得毫无用处。其他形式的数字货币（如移动货币）导致政府立法跟不上，不得不加快立法迎头赶上。

但加纳央行似乎有意成为潮流的引领者（不仅在非洲大陆，也是全世界的引领者）。Addison 总结道:“数字时代为金融部业提供了巨大的潜力，让他们重新定位，以满足消费者和企业对金融服务的新需求。”

翻译: 夏慧

https://www.itnewsafrica.com/2019/11/digital-currency-could-be-on-the-cards-for-ghanas-central-bank/