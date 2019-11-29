荷兰网上超市 Picnic 的物流业务发展迅速，该公司今日宣布完成 C 轮融资 2.5 亿欧元，以推动其物流业务发展，并将在荷兰建立一个先进自动化物流中心。

Picnic 成立于 2015 年，是现代化超市送货的先驱，通过标志性的小型电动货车进行定期送货。凭借其准时，可靠，友好的服务，业务迅速扩展到荷兰和德国的 100 多个城市，服务数百万人次。

食品配送接近零损耗

为了满足巨大的市场需求，Picnic 今天宣布将开始建设一个先进自动化物流中心，每周处理约 15 万份订单，食品配送将接近零损耗。该公司的大部分技术都是自主研发，包括应用程序、电动货车、路径规划软件和仓库自动化。

Picnic 联合创始人弗雷德里克·尼文惠斯表示：“我们相信只有充分利用技术，才能在当今网上超市配送行业取得成功。我们将投资建设一个高度自动化的物流中心，通过我们独特的配送系统，来为我们未来发展战略打下基础，并将创造 1000 多个就业岗位。”

显著提高配送效率

新的配送中心将建在乌得勒支，占地 42000 平方米，拥有超过 20 万个储货点，跨越 3 个温度带，是世界上最大的配送中心之一。该中心将通过机器人技术提高工人效率，并接管起重、移动和分类任务，带来显著的效率提高。该中心将有 100 多个货物到人的分拣站，自动装袋机和框架装载机，所有这些都是公司专门设计的。

这些设备都是通过与供应商合作特别定制的，Picnic 将通过基于人工智能的专有软件来操控这些设备。这将使超市零售业向送货上门服务转变，为家庭提供更多便利，同时减少食品损耗和包装材料的使用。

打造可持续的食品供应链

荷兰银行执行委员会成员罗格·范·努伊休斯表示：“Picnic 建立先进的、可持续的电子商务基础设施，在全球将处于领先地位。这完全符合我们荷兰银行投资的要求，我们致力于为那些专注可持续食物链供应、改善现代城市生活条件的公司提供融资。”

2019 年对 Picnic 而言意义深远，不仅在荷兰和德国增加近 30 万名新用户，而且标志着一个先进的自动化物流中心将开始建立。

翻译：汤航

https://siliconcanals.com/news/dutch-online-supermarket-picnic-raises-e250m-builds-high-tech-robotic-fulfilment-center/