宠物护理初创公司 Vetwork 已获得 Cairo Angels 领投的种子轮融资，融资金额未披露。Vetwork 希望借此继续拓宽客户基础，并向国际市场扩张。

Vetwork 由法迪·阿萨尼，阿卜杜勒海姆·侯赛因和泽纳布·埃尔吉齐拉这三位兽医于 2017 年建立，旨在提供各种宠物的护理服务，用户可以在笔记本电脑或手机上轻松进行预约。

该公司主要在首都开罗、亚历山大港和北海岸地区开展业务，并刚刚扩张到沙特阿拉伯的利雅得。此次融资由 Cairo Angels 公司领投，将推动公司在利雅得的市场扩张。Cairo Angels 是一个全球天使投资者网络，专注于投资埃及、中东以及非洲的创业项目。

这轮融资还包括 Misk 500 Startups 在内的一些沙特天使投资者。这是 Vetwork 首次融资，将帮助该公司继续扩张。

阿萨尼表示：“这次融资让我很满意，有两个原因：第一, Cairo Angels 是在中东和北非地区领先的天使投资集团之一，他们也是 MINT 孵化器背后与埃及银行合作的引擎。也正是这个孵化器首次让我们知道了什么是初创公司，以及创业环境到底怎么样。其次，我们相信与 Cairo Angels 的合作将使我们接触到他们投资、咨询和发展方面的深厚经验。同时，他们的投资将在未来几个月为我们公司开辟一条光明的道路。我们很高兴能让公司发展迈上新的高度，更好地为客户服务。”

Cairo Angels 公司总经理泽纳·曼杜尔表示，他们很高兴促成这轮融资，并与其他地区天使投资者共同对 Vetwork 进行投资。

曼杜尔说道：“我们对 Vetwork 公司团队非常有信心，他们还在 MINT 孵化器的时候，我们就与他们密切合作过。从那时起，他们不断壮大，在该地区不同区域都开展有业务，尤其是沙特阿拉伯。他们公司未来发展前景一片光明。”

翻译：汤航