Copia Global 是一家电子商务平台，主要为肯尼亚农村地区那些没有银行账户的客户提供服务。日前公司获得 LGT Lightstone 领投的 2600 万美元融资。

Perivoli Innovations、Goodwell Investments、ELEA 以及 Endeavor Catalyst 等几家投资公司进行了跟投。

Copia Global 成立于 2015 年。在这次 B 轮融资之前，这家初创公司总共完成融资 2200 万美元。

Copia Global 于今年一月获得 Goodwell Investments 投资 200 万美元，而此次最新融资使 Copia Global 在 2019 年总融资达到 2800 万美元，。这也意味着 Copia Global 自成立以来总融资高达 4800 万美元。

Copia Global 提供独特的电子商务模式，既提供线上服务，也提供线下体验，服务对象主要是居住在农村地区的低收入和无银行账户人群。这与非洲任何一家电子商务公司所走的道路都大相径庭。

该公司的模式建立了一个遍布肯尼亚的代理网络来协助客户在其网站上购物，这些网络甚至遍布偏远的农村地区。也就是说，这些代理帮客户在网上进行下单。

Copia Global 商业模式还允许客户通过功能手机的 USSD 技术进行购物，这些手机没有智能功能，也无法上网。

Copia 将利用这笔融资加强在肯尼亚的业务，并计划向整个东非市场扩张。

此次融资表明，尽管非洲一些资金充足的电子商务公司仍在苦苦挣扎，但非洲电子商务并不是没有出路。

翻译：汤航