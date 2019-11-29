根据联合国粮农组织的报告，到 2050 年，由于人口增长和收入提高，对粮食的需求预计将继续扩大。由于人口增长，全球粮食产量须增加七成以养活 23 亿新增人口。针对如何在未来提高粮食生产效率的 问题，来自特拉维夫的科技公司 Laava Tech 正致力于研究高效率的室内农场照明解决方案。

“Laava Tech 正在开发大量技术，重塑室内农业产业的运作方式。将在未来影响所有人。Laava Tech 的技术将在农业和能源领域影响成千上万的农民，并通过他们影响数十亿人。”Laava Tech 的 CEO 兼创始人 Tatsiana Zaretskaya 对动点科技阐明了公司的愿景。

（Laava Tech 的 CEO 兼创始人 Tatsiana Zaretskaya）

在室内农场的生产过程中，照明和空调消耗了总能源消耗的 90％以上。目前许多温室对所有植物都采用覆盖式照明解决方案，这导致产量低于最优值，能耗高于必要值。虽然 LED 照明的出现降低了照明能耗，但是照明仍然是一项巨大的成本。

室内农场行业正在快速发展，比如正在采用垂直耕作等技术节省成本和提高效率。Laava Tech 的技术可以有效匹配室内垂直农业的技术。Laava Tech 开发了一种新的照明解决方案——硬件和软件相结合，将 LED 灯与机器学习、AI 和 IoT 结合在一起，为每种植物提供优化的照明条件，提供最佳的生长条件，从而不使用多余的能量。

因为植物只能消耗一定量的光，多余的光会被浪费，甚至会损害植物。Laava Tech 的技术带来了两全其美的解决方案——既能节约能源还能优化工厂质量和产量。

与不太先进的照明系统相比，Laava Tech 可以减少最多 90% 的能耗，而且由于 Laava Tech 软件的加持，LED 灯系统也可以减少最多 75% 的能耗。

除了垂直农业外，这种软硬件结合的技术还可以扩展到路灯、住宅、商业和工业用电，使用电成本降低一半。这些解决方案背后的原理是控制每个工厂的最大光消耗，用独创的技术将软件设计和电子设备结合在每个灯具的控制单元中。

目前，Laava Tech 已经涵盖了市场上广泛的照明控制设备和技术。Laava Tech 有两个在市场上占据优势的技术。第一个优势技术是电源的运行效率，Laava Tech 的照明系统在将电能源转换为光子的过程中不损失热量，有效提高了效率。第二个技术优势是能够操纵由 LED 发送到植物的光子序列，并能够准确地测量每个植物在每个生长阶段的最佳光量。如果提供过多的光，植物将无法将其用于光合作用，并且过多的热量会损害植物，还会导致浪费电力。

创新不仅在技术方面，还在于 Laava Tech 的业务模式。Laava Tech 为客户提供轻服务模式，根据月租费提供硬件、软件和数据库的访问权限。一旦开始使用 Laava Tech 的系统，将帮助种植者更轻松地获得更好的技术和即时的投资回报。而与电网运营商达成交易后，Laava Tech 将能够免费为客户提供硬件。目前，Laava Tech 已经有部分试用用户转化为了付费用户。该公司还在建立硬件库存来满足市场需求。

Laava Tech 的最终目标是建立一个基于 AI 和 IoT 的系统，该系统可以自我学习并自动适应温室生态系统。Tatsiana Zaretskaya 认为，到 2023 年，室内耕作技术市场预计将增长到 400 亿美元以上，Laava Tech 有机会占领很大一部分市场。

在 11 月的 2019 广州国际创新节上，Laava Tech 获得了的广州天英汇国际创新创业大赛国外赛区总决赛的冠军。