尼日利亚教育科技初创公司 uLesson 在明年正式推出产品之前，已经完成种子轮融资 310 万美元。

uLesson 的首席执行官表示，这轮融资由风险投资公司 TLcom Capital 领投，将用于研发这款家庭课程辅导应用软件，预计 2020 年 2 月将在西非市场上线。

uLesson 今年早些时候在尼日利亚中部城市乔斯成立，其首席执行官 Sim Shagaya 在尼日利亚通过电话告诉非洲商业的记者，该公司将在尼日利亚、加纳、塞拉利昂、利比里亚和冈比亚等国推出为西非课程量身定制的预录教学视频库。

他表示：“我们花了一年时间，联合优秀的学者、动画师和视频专家一起建立了这个内容库。此次融资将主要用于两方面：首先是将西非课程内容库推向市场，其次是着手研发东非课程内容。”

该软件开发者表示，Konga 是 Jumia 尼日利亚地区电子商务领域的竞争者，通过研发这个软件将优质家教的费用降至原来的十分之一，这将是教育行业的一次革命。

Shagaya 表示，中学生、教师和家长可以通过每月花费约 5 美元，或者每年一次性支付 70 美元来订阅该服务，这对于每天靠 3-4 美元收入勉强维持生计的家庭来说，也是负担得起的。

他表示：“这是教育行业的一次革命，因为在非洲请一个传统的家庭教师，一个月要花费 70 美元。”

该设备配有 SD 存储卡，学生可以离线学习课程。当连接到网络时，可以更新同步到最新课程。

Shagaya 表示：“如果你了解过其他互联网教育企业，你会发现它们的商业模式都是向客户介绍家庭教师。它们面临的挑战是优质家庭教师数量始终有限，所以很难扩大商业模式。”

Shagaya 表示，作为上周达成的种子轮融资协议的一部分，TLcom 公司的 Ido Sum 和 Omobola Johnson 将在 uLesson 董事会担任职位，获得部分股权并担任顾问。

在谈到合作伙伴关系时，Sum 表示： “企业家创立的公司，通过建立价格合理、面向大众市场的移动优先解决方案，来解决非洲面临的最大挑战之一。” 这符合投资者的精神。

西非迅速增长的人口给该地区的学校和家庭带来了压力。在尼日利亚一些地区的学校供不应求，教师与学生的比例达到 1:70。而美国的平均比例为 1:10。

Shagaya 警告说，非洲大陆缺乏优质的教师、导师和教育基础设施，这是该地区人口空前增长埋下的的一颗潜在 “炸弹”。

到 2025 年，全球教育技术市场的规模预计将达到 3410 亿美元，其中一个关键驱动力是非洲智能手机的迅速普及和青年人口的迅速增长。到那个时候，百分之四十的非洲人年龄都在 15 岁以下。

翻译：汤航