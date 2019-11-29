随着物联网产业的迅猛发展，物联网设备的种类和数量也随之增长。据前瞻产业研究院发布的《2018－2023 年中国物联网行业报告》初估算，2017 年全球物联网设备数量达到 84 亿，2020 年将达到 204 亿。

物联网设备分布在各个不同的领域，功能各不相同，这对操作系统提出了巨大的挑战。而国产物联网操作系统 RT-Thread 依靠其 “小而美” 的特性贴合了当前物联网的需求。

据悉，RT-Thread 是由睿赛德科技开发的物联网操作系统。2006 年，RT-Thread 以开源的形式在社区发布，经过十几年的发展，在 AI、无线连接、工业车载、安防、电力能源、智能穿戴等各个热点领域都有应用，是国内以开源、中立、社区化发展起来的一款实时操作系统。其高可靠性、超低功耗、高可伸缩性和中间组件丰富易用等特性满足了物联网市场的需求，目前装机量超 2 亿台，被广泛应用于智能家居及安防、工业、穿戴、智慧城市等行业领域。

相比其他操作系统，RT-Thread 的主打特性是 “小而美”。对此，RT-Thread 创始人熊谱翔解释说，RT-Thread 的体积小，最小资源占用 1.2KB RAM 和 2.5KB flash，另外，它的 “小” 还体现在易裁减的特性，可以做到当客户需要一个适用的操作系统的时候，轻松地进行裁减，适应到需要的场景，不占用过多的资源。

而 “美” 则是指 RT-Thread 优化了使用和开发体验，增加了小程序、SMP 多核调度、PSA 安全支持等多项实用的新功能，使得 RT-Thread 系统能实现灵活极简的应用开发，能扩展至众多高性能、高安全的应用领域。

目前涉足物联网领域的大科技公司，比如华为的 LiteOS、三星的 Node.js、阿里的 AliOS Things、谷歌的 Android Things，依赖各自企业的服务和硬件，大多作为维护自身行业地位的工具。

随着开源模式被广泛接受，基于开源开发模式开放的技术更能赢得开发者的青睐。

因此，熊谱翔非常强调围绕 RT-Thread 建构的生态。熊谱翔表示，“在政治经济环境复杂多变的背景下，国产操作系统受到了更大的关注，而 RT-Thread 始终坚持社区化和中立的定位。”

RT-Thread 在 2006 年进行了社区开源，目前 RT-Thread 的开发者数量将近十万人。熊谱翔认为：“操作系统最重要的是生态，RT-Thread 非常注重社区生态建设，我们关注开发者，以开发者为中心。” 为了让开源社区生态不断壮大，睿赛德科技开展了嵌入式软件人才计划，促使开发者考取能力认证，进行 OS 知识培训，为企业提供人才服务。他们还与高校合作，开展大学计划，支持老师写书、教材和开课；并资助实验室和 IoT 项目开发；举行大学生竞赛、高校雄鹰计划等。

目前，RT-Thread 主要通过为企业用户提供技术服务、定制开发、技术授权、硬件销售、软件分成等方式盈利。

谈及下一代 RT-Thread 的技术发展，RT-Thread 创始人兼 CEO 熊谱翔表示，将从四个方向发展：

下一代 RT-Thread 将采用混合式微内核架构的模式，这样的架构具备内核小、启动快、功耗低、应用隔离、安全性高等的优点；采用轻型小巧的音视频框架，能对网络音视频进行优化，支持多种格式和流媒体协议。采用集成 AI 平台的轻型 AI 框架，支持异构处理器，集成本地语音识别、关键词唤醒、打断等功能；采用图形化集成开发环境，为更好地服务开发者，RT-Thread 提供了图形化、云端一体的集成开发环境，让开发者方便快捷地开发应用，据熊谱翔透露，这个产品将在 12 月 21 号正式发布，以免费开源的形式提供给开发者。

谈及未来的市场策略，熊谱翔的期望是在 2023 年完成 RT-Thread 装机量 20 亿台，其中联网终端占比 50% 以上；实现国内 IoT 终端市场份额 30%（年出货）左右，并在国外也具备一定知名度，让 RT-Thread 成为未来主流 IoT OS 之一。

随着物联网设备的连接越发广泛，RT-Thread 这样一款高性能、易裁剪的实时操作系统，会是整个物联网生态中重要的一环。

据了解，2019 年 11 月，RT-Thread 获得了近亿元人民币的 B 轮融资，由 GGV 纪源资本领投，君联资本追投。2018 年 6 月，完成数百万美元 A 轮投资，投资方为君联资本，2017 年获得华强聚丰和弛星创投近千万元天使轮投资。